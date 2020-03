Tower of God de Crunchyroll Originals, estrena su primer tráiler oficial

Tower of God de Crunchyroll Originals, estrena su primer tráiler

Tower of God también conocido como “Kami no Tou”, es un anime de Crunchyroll Originals producido junto con Webtoon. Mediante un comunicado se anunció que la fecha de estreno en Japón fue programada para el próximo 2 de abril, revelando más detalles sobre la producción animada por Telecom Animation Film y el primer tráiler oficial.

Según información del sitio “Be a hero”, el anime de Crunchyroll Originals fue dirigido por Takashi Sano, la historia original fue por SIU, Masashi Kudoh y Miho Tanino son los responsable del diseño de personajes, así como el reconocido compositor musical, Kevin Penkin, creó el soundtrack oficial para Tower of God.

La historia nos presenta una dosis de acción y fantasía oscura donde seguimos el viaje de un joven, quien debe ser el vencedor de una serie de combates; lo que le podría ayudar a recuperar su única amistad. Así que Crunchyroll Originals logró un contrato con reconocidos actores de doblaje japoneses.

Tráiler oficial de Tower of God

Los actores de doblaje en el anime Tower of God, tienen amplia experiencia en esta industria, destacando a Nobuhiko Okamoto como “Khun Aguero Agnes”, seiyuu que también fue la voz de “Rin Okumura” en la popular serie animada Ao no Exorcist y Kenta Miyake como “Rak Wraithraiser”, quien es la actual voz de “All Might” en My Hero Academia.

La lista de de actores de doblajes sigue con Akira Sekine como “Anaak Jahad” , Rie Suegara como “Endorsi Jahad”, Mariko Honda como “Yuri Jahad”, Kazuyuki Okitsu como “Evan Endroch”, Toshinari Fukamachi como “Hatz” y Takuya Eguchi como “Shibisu”, este último reconocido por los fans del anime al ser la voz de “Neto Vanetti” en 91 Days.

