Toto sorprende con “40 Tours Around the Sun”

La banda que actualmente está conformada por Steve Lukather (guitarra, voz), David Paich (teclados, voz y coros), Steve Porcaro (teclados, voz y coros) y Joseph Williams (cantante principal), proporcionan con su música toda una serie de emociones que capturan nuestros sentidos de una manera sublime y aplastante.

Desde el inicio estos maestros demuestran perfección en cada acorde, cada armonía, cado sonido y golpe de percusión emana de manera real y honesta, compartiendo además nostalgia a borbotones a través de sus canciones inmortales y de sus relatos ricos en detalles imperdibles.

Todo es disfrutable, el arranque con el tema inédito ‘Alone’, pasando por el hit ‘Hold The Line’, el concierto se transforma en una montaña rusa de mágicos momentos donde cada miembro de la banda se convierte en un director de orquesta partiendo por el enorme Steve Lukather en guitarra y voz, uno de los guitarristas más elegantes y descollantes del mundo, siguiendo por el tecladista, pianista y voz de David Paich, uno de los mejores arregladores de canciones del planeta; con un notable Joseph Williams, que es la icónica voz de Toto en grandes discos como “Fahrenheit” (1986) y el tremendo “The Seventh One” (1988), y continuando el legado de los hermanos Porcaro en la historia de la banda con la presencia del magnífico Steve Porcaro en teclados y coros.

Toto es uno de los grupos más versátiles, fascinantes e incasillables de la historia.

Junto a ellos, destaca la presencia del gigantesco percusionista oriundo de Puerto Rico Lenny Castro y el completísimo Warren Ham en saxo, armónica y coros, además del bajista Shem Von Schroeck, y el baterista Shannon Forrest, conscientes de que para estar en Toto deben tener un nivel y una capacidad musical superlativa, amén de un carisma realmente especial.

Hay varias canciones inéditas como ‘Spanish Sea’, ‘Miss Sun’, más instrumentales como ‘Jake To The Bone’, la inusual ‘Human Nature’, compuesta por el tecladista Steve Porcaro inspirado en su hija Heather y donada a Michael Jackson, el cover de Los Beatles ‘While My Guitar Gently Weeps’, compuesta por George Harrison y de la cual Steve Lukather ha hecho la mejor interpretación que existe de este tema.

Filmado en la preciosa ciudad de Amsterdam en Holanda, “40 Tours Around The Sun” contiene música de alta calidad en altísima definición y con un sonido en vivo realmente fuera de este mundo, siendo además un emocionante recorrido por la historia de una banda única y sumamente especial.

Ricardo D. Pat