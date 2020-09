Tory Lanez lanza nueva canción donde dice que NO le disparó a Megan Thee Stallion/Foto: Es de Latino

Tory Lanez finalmente rompió su silencio sobre supuestamente dispararle a Megan Thee Stallion, pero solo en la canción: lanzó un nuevo disco que incluye una negación total.

El rapero lanzó un álbum de 17 canciones el jueves por la noche llamado "DayStar", y casi todas las canciones parecen ser sobre el altercado con Megan en julio, cuando estaban de fiesta con Kylie Jenner en Hollywood Hills.

Megan lo ha acusado de dispararle, pero Tory básicamente la llama mentirosa en su tema de apertura, "Money Over Fallouts". La letra incluye: "¿Cómo diablos te disparan en el pie, no golpeas huesos ni tendones?"

Él continúa... "¿Cómo diablos su equipo está tratando de pagarme algunos millones?/ Acabo de perder como 10 millones de dólares debido a este negocio frío/ Pero tengo como 10 millones de seguidores que van a rodar conmigo/ Fans que me apoyan porque conocen mi corazón".

Además de hacer agujeros en el relato de Megan sobre lo que sucedió entre ellos el 12 de julio, sugiere que ha sido influenciada para mentir sobre él. En otras pistas, insinúa que espera volver a hablar con Megan e incluso reconciliarse... Pero también que ha seguido adelante con un nuevo romance.

¿Tory y Megan se pelearon por culpa de Kylie Jenner?

El nuevo álbum de Tory también aborda los rumores de que Kylie era la razón por la que él y Meg estaban peleando esa noche, una teoría que Megan ha negado firmemente.

Aún así, Tory rapea: "Kylie y yo todavía estamos en la piscina/ Estábamos relajados, patear cosas era genial/ Ambos no sabíamos que estabas tropezando/ Aunque me enamoré de Kylie, me habría ido contigo si supiera que te sumerges, por una simple razón/ Me invitaste, pero no puedo actuar como si Shawty no me emocionara".

El jueves temprano, Tory se disculpó con sus fanáticos por su silencio e insinuó que se abriría sobre las cosas a las 9 p.m. PT, cuando se lanzó su álbum. Muchos pensaron que él reconocería haberle disparado y se disculparía. Fue en la otra dirección.

Después de semanas de especulación e incertidumbre sobre lo que sucedió en julio antes de que la policía asaltara la camioneta de Megan y Tory y ella saliera con los pies ensangrentados... Meg acusó rotundamente a Tory de dispararle en un video del 20 de agosto, afirmando que estaba cansada de las mentiras de su lado.

Megan dijo que los dos, junto con su amiga y el conductor de Tory, estaban discutiendo en el vehículo después de salir de la casa de Kylie en Hills después de las 4 a.m., y ella trató de salir y caminar a casa. Fue entonces cuando ella alega que Tory comenzó a dispararle por la ventana, golpeando sus pies.

Al parecer, el pleito entre Tory y Megan inició por Kylie Jenner. Posiblemente Thee Stallion no aguantó que su novio estuviera también enamorado de Kylie y por eso terminó la relación aquella noche. Motivo por el cual, Lanez presuntamente decidió dispararle a la rapera

Como informamos ... Tory fue arrestado por posesión de un arma oculta - una pistola estaba debajo de su asiento - y Megan fue llevada a un hospital y tratada por una "herida de bala".

Aunque Tory finalmente rompió su silencio públicamente sobre el incidente, TMZ se enteró previamente de que le había enviado un mensaje de texto a Megan con una disculpa unas 15 horas después, diciendo... "Sé que probablemente nunca volverás a hablar conmigo, pero realmente quiero que sepas que lo siento desde el fondo de mi corazón".

No admitió haberle disparado, pero agregó como única explicación de sus acciones... "Estaba demasiado borracho". ¿Crees que Tory Lanez sea inocente?, ¿Consideras que el rapero se está burlando de lo que posiblemente le hizo a Megan?