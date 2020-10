Tory Lanez acusado de dispararle a Megan Thee Stallion ¿Irá a prisión?

Tory Lanez se enfrentará a la justicia y arriesga el pasar un buen tiempo en la prisión, ya que ahora ha sido acusado oficialmente de agredir a una "amiga" en relación con el disparo en contra Megan Thee Stallion.

La oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles acusó al rapero, Tory Lanez de agredir a una "amiga", según reveló más tarde en los documentos de acusación con la víctima identificada como "Megan P", también conocida como Megan Thee Stallion, cuyo nombre real es Megan Pete.

Tory Lanez era el principal sospechoso de los disparos en contra de Megan Thee Stallion

La oficina de la asistente del fiscal, Jackie Lacey anunció el 8 de octubre que "el artista de rap conocido como Tory Lanez ha sido acusado de agredir a una amiga en Hollywood Hills a principios de este año", lo que apunta a la fiesta en la piscina a la que asistió la pareja el 12 de julio de 2020, donde el tuvo lugar el tiroteo.

Tory Lanez podría pasar 22 años en prisión

Tory Lanez, cuyo nombre real es Daystar Peterson, fue “acusado de un delito grave cada uno de asalto con un arma de fuego semiautomática (uso personal de un arma de fuego) y portar un arma de fuego cargada y no registrada en un vehículo. El acusado también enfrenta una acusación de arma de fuego y que él personalmente infligió grandes lesiones corporales".

El cantante programado para ser procesado el 13 de octubre en un tribunal del centro de Los Ángeles. El caso está siendo procesado por la División de Violencia Familiar de la Fiscalía.

Tory Lanez podría recibir 22 años de prisión por tiroteo contra Megan Thee Stallion

El rapero de "Say it" estará un buen rato tras las rejas si es condenado por todos los cargos. De acuerdo al tribunal, podría recibir una sentencia máxima de 22 años y ocho meses en la prisión estatal.

El caso se deriva de cuando Tory Lanez de 28 años, fue detenido después de alejarse a toda velocidad de una fiesta en una casa de Hollywood Hills donde los vecinos informaron haber escuchado disparos. Una vez que la policía ordenó a todos que salieran del vehículo, los pies de Megan Thee Stallion sangraban y se encontró un arma al registrar el vehículo, por lo que el rapero fue arrestado por llevar un arma oculta en un vehículo, lo que se considera un delito grave.

Megan Thee Stallion fue trasladada de urgencia a un hospital local por sus heridas.

Megan Thee Stallion es grabada al salir del auto de Tory Lanez tras tiroteo

El comunicado de prensa del fiscal del distrito coincide con las cuentas que Megan Thee Stallion ha dado en los mensajes de las redes sociales a los fanáticos sobre cómo Tory Lanez supuestamente le disparó, golpeándola en los pies.

“El 12 de julio, el acusado y la víctima de 24 años discutieron mientras viajaban en una camioneta en Hollywood Hills. La víctima salió del vehículo y Peterson está acusado de dispararle varias veces a sus pies y herirla”, se lee.

La División de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles todavía está investigando activamente el caso.

Megan Thee Stallion revela el trauma que vivió

Megan Thee Stallion ha mostrado a los fanáticos las heridas de bala que sufrió en el incidente, después de que inicialmente les dijera a los fanáticos que "estoy realmente herida y traumatizada", en un tweet del 17 de julio.

El 27 de julio la rapera realizó un Instagram Live y sin nombrar a Tory Lanez, describió los hechos de la noche. La rapera de 25 años le dijo a los fanáticos: “Me dispararon ... en ambos pies y tuve que operarme para sacar la mierda, para sacar las balas. Y fue súper aterrador".

Luego se llenó de lágrimas y se abanicó, continuando, "Oh Dios, no pensé que iba a llorar. Pero sí, tuve que operarme y fue súper aterrador. Simplemente la peor experiencia de mi vida. Y no es gracioso, no hay nada de qué bromear. No era nada para que todos ustedes inventaran historias", dijo Megan a los fanáticos.

El 20 de agosto finalmente acusó a Tory Lanez en un Instagram en vivo: "Sí ... Tory me disparó". Luego aparentemente se dirigió a él personalmente y dijo: “Me disparaste. y consiguió que su publicista y su gente acudieran a estos blogs, mintieran y ... dejen de mentir".

Te puede interesar: Megan Thee Stallion fue “traicionada” por TODOS sus amigos tras recibir disparo

¿Qué opinas de los cargos en contra de Tory Lanez?, ¿Crees que podría ser encontrado culpable e ir a prisión? Dinos en los comentarios.