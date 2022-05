Top Gun: Maverick no contará con Meg Ryan ni Kelly McGillis para la secuela.

“Top Gun: Maverick” ya está siendo aclamada como el último éxito de taquilla del verano de 2022, pero la secuela totalmente estadounidense tiene algunas omisiones evidentes: cualquiera de las protagonistas femeninas de 1986 original.

“Esas no eran historias que estábamos lanzando”, dijo el director Joseph Kosinski a Insider. “No quería que todas las historias miraran siempre hacia atrás. Era importante presentar algunos personajes nuevos”. La secuela está ambientada 30 años después de la original y se estrena en Cannes antes de llegar a los cines el 27 de mayo.

La película “Top Gun: Maverick” sigue al icónico aviador naval de Tom Cruise, Pete “Maverick” Mitchell, quien ahora está entrenando a un destacamento de graduados de TOPGUN, incluido el difunto hijo del mejor amigo de Goose, el teniente Bradley Bradshaw, alias Rooster, para una misión peligrosa.

¿Quién es Rooster en la película Top Gun: Maverick?

Y aunque el nuevo personaje, Rooster, es el quid emocional de “Top Gun: Maverick”, la historia involucra inherentemente a la esposa de Goose, interpretada por Meg Ryan, la madre (¿gallina?) de Rooster. Sin embargo, Ryan, junto con el interés amoroso en pantalla de Cruise, Kelly McGillis, no están en la película. (El personaje de Ryan, sin embargo, se ve en flashbacks de la película original).

McGillis le dijo previamente a Entertainment Tonight en 2019 que no se le acercó para el papel en parte debido a su apariencia. “Soy viejo, y estoy gordo, y me veo apropiado para mi edad”, dijo McGillis. “Y de eso no se trata toda la escena”.

En cambio, Maverick persigue a la expareja Penny Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly. El personaje de Penny solo se menciona como "la hija del almirante" en la primera película.

“Penny Benjamin, un personaje que hemos escuchado mencionar, pero nunca antes visto, fue una oportunidad increíble para traer el personaje de Jennifer Connelly a esta película”, continuó Kosinski a Insider. Para la secuela, Penny es una madre soltera propietaria de un bar cerca de la escuela de vuelo en la que enseña Maverick.

¿Quién más se une a la secuela de Top Gun?

Sin embargo, la estrella original Val Kilmer repite su papel de "Iceman" Kazansky. El elenco de “Top Gun: Maverick” también incluye nuevas franquicias como Glen Powell, Jay Ellis y Monica Barbaro.

Fuera de pantalla, Lady Gaga se une al universo de "Top Gun" con la nueva balada "Hold My Hand". El ganador del Oscar también contribuyó a la partitura con Hans Zimmer, Lorne Balfe y Harold Faltermeyer.

La Verdad Noticias informa que, las primeras reacciones a la película ya han elogiado las acrobacias que desafían la gravedad y la "acción pura" del éxito de taquilla.

