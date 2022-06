Top Gun: Maverick gana $86 millones de dólares en su segundo fin de semana.

"Top Gun: Maverick" tiene la taquilla chisporroteando... otra vez. En su segundo fin de semana de estreno, la película de acción totalmente estadounidense de Tom Cruise recaudó la sensacional suma de $86 millones de 4.751 cines norteamericanos. Esos retornos se ubican entre los 10 segundos fines de semana más taquilleros en la historia de la taquilla nacional.

En tiempos de pandemia o no, el lanzamiento de Paramount y Skydance está eclipsando importantes hitos de taquilla a una velocidad récord. Después de solo 10 días en la pantalla grande, "Top Gun: Maverick" ha generado $291 millones en Norteamérica y $548,6 millones a nivel mundial.

Gracias al boca a boca positivo, críticas entusiastas y pantallas premium, la venta de boletos para "Top Gun: Maverick" cayó solo un 32% desde su debut de $160 millones durante el largo fin de semana festivo del Día de los Caídos. Es la caída más pequeña en el segundo fin de semana para una película que se estrenó con 100 millones de dólares o más, según Comscore.

"Top Gun: Maverick" desbanca a las películas más taquilleras

Ese es un punto de referencia especialmente impresionante, incluso para una película revisada, porque los éxitos de taquilla, como "Top Gun: Maverick", tienden a estar cargados al principio y caer al menos un 50% después del fin de semana de estreno.

En comparación, "Spider-Man: No Way Home" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" de Marvel disminuyeron un 67 % cada una en su segundo año, mientras que "The Batman" de Robert Pattinson cayó un 50 % en su segundo fin de semana y "Eternals", se desplomó un 62%.

Sorprendentemente, "Top Gun: Maverick" ya se ha convertido en la película más taquillera de Cruise en la taquilla nacional, superando el récord que anteriormente tenía "La guerra de los mundos" de 2005 ($243 millones).

"Nunca ha sido más apropiado decir 'el cielo es el límite' para 'Top Gun: Maverick'", escribió el presidente de distribución nacional de Paramount, Chris Aronson, en una nota a la prensa.

Escasas películas pueden competir contra "Top Gun: Maverick"

Pocas películas querían competir con "Maverick" por los globos oculares, aunque la película de terror corporal del director David Cronenberg "Crimes of the Future" se estrenó en versión limitada. Desde Neon, la película se lanzó a $1.1 millones desde 773 cines, lo que se traduce en $1,423 decentes por ubicación.

Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart protagonizan "Crímenes del Futuro", la película más espantosamente perturbadora del año, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de este año. Pero, sin nuevos lanzamientos de los principales estudios, "Top Gun: Maverick" gozó de rienda suelta en las listas de éxitos de taquilla de América del Norte.

