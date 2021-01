Top 8 de las canciones más usadas en películas y series

¿Qué serían de las películas sin las canciones que nos hacen recordar una escena cada vez que las escuchamos? Desde John Travolta caminando al ritmo de los Bee Gees, A las escenas de películas de mafiosos de Martin Scorsese con los acordes poderosos de Keith Richards y los Rolling Stones.

Pero muchas veces nos traen más de un recuerdo, ya que se han usado tanto que son difíciles de relacionar con una sola escena.

All along the watchtower – The Jimi Hendrix Experience

La versión original de esta canción es de Bob Dylan, pero la más usada en las películas es la hecha por Jimi Hendrix. Hace parte de varias películas como Forrest Gump, Watchmen, Rush, Look Who’s talking, entre muchas otras. Generalmente comienza a sonar cuando algo heroico va a suceder en la película.

Stayin’ Alive – Bee Gees

Seguramente cuando escucha esta canción de los Bee Gees, se imagina a John Travolta en su traje blanco, con camisa negra de cuello ancho y pantalón bota campana en la pista de baile. Sin embargo, esta canción ha sido usada en películas como Madagascar, A night at the Roxbury y en programas de televisión como Los Simpson, en escenas que involucran a algún personaje caminando orgullosamente por la calle.

Gimme Shelter – The Rolling Stones

Martin Scorsese tiene un afecto especial por esta canción que ha hecho parte de varias de sus películas. La usó en Goodfellas, Casino y The Departed. En cuanto se escuchan los acordes de Keith Richards se sabe que algo dramático va a suceder.

Walking on sunshine – Katrina and the Waves

Si algo alegre está por suceder en una película, posiblemente sea musicalizada con esta canción. Ha sido usada en películas como High Fidelity, The secret of my success, Daddy Day Care, entre otras, pero tal vez la forma más creativa fue en la escena de American Psycho, en la que el protagonista se sienta a escucharla luego de una sangrienta noche de asesinatos.

Over the rainbow – varios artistas

La versión original de Judy Garland hace parte del Mago de Oz. Luego varias versiones de la canción hicieron parte de películas como Sleepless in Seattle, You’ve got mail, Meet Joe Black y 50 first dates, entre muchas otras. La versión de Israel Kamakawiwo’ole, la que toca con un ukelele, es una de las más famosas y de las más recordadas.

Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd

No solo existe una película con el nombre de esta canción protagonizada por Reese Witherspoon, es una canción que constantemente hace parte de las bandas sonoras de las películas estadounidenses. Joe Dirt, el remake de Texas Chainsaw Massacre y en 8 Mile, en donde Eminem canta su propia versión de esta canción, la tienen dentro de su banda sonora.

Kung Fu Fighting – Carl Douglas

Si escucha esta canción en alguna película, quiere decir que alguna pelea extraña está por suceder. Hace parte de filmes como Kung Fu Panda, Bowfinger, Beverly Hills Ninja, Rush Hour 3 y otras películas en las que su protagonista no es precisamente un maestro en artes marciales.

What a wonderful world – Louis Armstrong

Si alguna escena necesita de una canción emocionante y que le llegue fácil al público, esta canción de Louis Armstrong es la indicada. Ha hecho parte de la banda sonora de Good Morning Vietnam, Bowling for Columbine, Twelve Monkeys, Meet Joe Black, Madagascar, entre otras, casi siempre con un tono irónico por no darnos cuenta de lo maravilloso que es el mundo.

Born to be Wild – Steppenwolf

Born to be wild es la canción perfecta para cuando algún personaje se va a revelar, va a hacer algo heroico o va a escapar de algún sitio. Hace parte de Borat, Herbie Fully Loaded, Dr Doolittle 2, Recess: School’s Out, Problem Child y Robocop 2. Originalmente hizo parte de la banda sonora del clásico Easy Rider.

