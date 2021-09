El Juego del Calamar, la sombría pero intrigante serie coreana sobre un torneo asesino de juegos infantiles, pronto podría superar a Bridgerton como el programa más grande de Netflix.

El torneo en sí se abre camino hacia una resolución sangrienta. Pero eso no significa que se hayan respondido todas nuestras preguntas sobre el juego del calamar. Aquí hay un vistazo a ocho preguntas candentes que los espectadores pueden tener sobre el programa.

Advertencia: La siguiente historia incluye enormes spoilers de la exitosa serie coreana de Netflix, así que si no has visto todos los episodios, vuelve y lee esto cuando hayas terminado. Realmente no quieres que te estropeen algunos de los giros de la trama.

1. ¿Cuándo salió El Juego del Calamar?

La serie de nueve episodios lanzada en Streaming a través de Netflix el 17 de septiembre.

2. ¿Habrá una segunda temporada?

Si has visto todo el programa (recuerda la advertencia de spoiler anterior), sabes que el juego no termina realmente con el noveno episodio. Continúa, y el futuro del "ganador" Seong Gi-hun (interpretado por Lee Jung-jae) es incierto.

¿Sabremos alguna vez lo que sucede después de que se baje de ese avión? La respuesta es un rotundo ... quizás. El escritor / director Hwang Dong-hyuk le dijo a Variety que podría regresar a las películas de pantalla grande antes de pensar en una secuela de Squid Game.

"No tengo planes bien desarrollados para Squid Game 2", le dijo a Variety. "Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados".

El éxito de Squid Game seguramente hará que los ejecutivos de Netflix quieran más, pero no sabemos si convencerán al director de que regrese por más. Saque la alcancía colgando llena de won coreanos, Netflix, y pague al hombre.

3. ¿La serie se basó en un libro?

¿Squid Game se basó en un libro?

Ciertamente parece que Squid Game sería una gran novela o novela gráfica. Pero ahora mismo, no puedes ir a tu librería y comprar un libro de Squid Game para leer.

Según el sitio de cultura pop coreana Soompi, el director de Squid Game, Hwang Dong Hyuk, dijo que tuvo la idea del programa en 2008 de un cómic sobre personas que estaban jugando un juego extremo. Pero no nombró el cómic.

Y puede que ni siquiera sea un solo cómic, porque el director le dijo al Korea Herald que "leía muchos cómics y estaba hipnotizado por los juegos de supervivencia".

Entonces, hasta que Hwang salga y nombre parte de su material de lectura, todo lo que tenemos es conjeturas. Parece probable que la serie ahora se convierta en un libro, ya que es un gran éxito. Esté atento a los estantes de las librerías.

Algunos afirman que la producción es sospechosamente similar a una película japonesa de 2014, As The Gods Will, dirigida por Takashi Miike. Esa película en sí está basada en manga japonés. También se trata de un torneo de muerte que usa juegos de la infancia, y parece tener algunas escenas muy similares, incluida una muñeca que gira e intenta atrapar a los jugadores en movimiento.

4. ¿El Juego del Calamar es un juego real?

¿Es un juego real?

Obviamente, no hay un torneo mortal de Squid Game, donde la gente muere jugando juegos de niños inocentes. Esperamos. Pero el título se refiere a un juego específico que recibe su nombre de una cancha con forma vaga de calamar.

El personaje principal, Seong Gi-hun, hace que parezca que Squid Game es exclusivo de su ciudad, y describe un juego que se parece a Red Rover y a Capture the Flag y se juega en un patio de recreo con forma de calamar. Para ganar, el equipo atacante, al que solo se le permite saltar hasta pasar la cintura del calamar, debe golpear la cabeza del calamar con el pie. El director Hwang le dijo al Korea Herald que era su juego de infancia favorito, así que sí, parece ser real.

Otros juegos que se juegan son obviamente reales, incluidas las canicas, el tira y afloja y la luz verde roja. Hay un juego que obviamente no es real, uno en el que los jugadores deben cruzar un puente de vidrio y no saben qué panel se romperá bajo los pies, aunque los juegos como la rayuela requieren que coloques los pies solo en ciertos cuadrados.

5. ¿Es real la muñeca Red Light, Green Light?

¿Es real la muñeca Red Light, Green Light?

El primer juego que juega el concursante es Luz roja, Luz verde, pero en lugar de que un humano se dé la vuelta y trate de atrapar a alguien en movimiento durante "Red Light", es una muñeca robot colegiala gigante súper espeluznante.

La publicación en línea Koreaboo informa que la muñeca no fue hecha para Squid Game, pero que ya estaba en exhibición en el Jincheon Carriage Museum Adventure Village, también conocido como Macha Land, un museo en Chungcheongbok-do, Corea del Sur, a varias horas de Seúl. . Koreaboo dice que la muñeca ha sido devuelta al museo, pero de alguna manera le falta una mano. Oye, esos juegos fueron duros para todos.

Den of Geek nos señaló los tweets de residentes de Filipinas que señalaron que una versión de la muñeca era parte de una pantalla de Netflix en un centro comercial allí, y su cabeza realmente dio vueltas.

