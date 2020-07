Top 5: Personajes de Dragon Ball con los movimientos especiales más poderosos

Top 5: Personajes de Dragon Ball con los movimientos especiales más poderos

A lo largo de la historia de Dragon Ball, la serie ha presentado personajes con algunos de los movimientos especiales más devastadores (literalmente) que superan a casi cualquier otra serie en la historia del anime. Pero, basándose en nada más que movimientos especiales, ¿qué personajes son los mejores?

Dejando a un lado los niveles de poder y las nuevas formas, en realidad es un juego de cualquiera cuando se trata de técnicas únicas. En aras de la equidad y para evitar tener una lista llena de personajes de dioses de la destrucción o de fusiones entre personajes, estos no estarán separados de esta lista.

5 Piccolo

Piccolo tiene el segundo mayor número de movimientos especiales en toda esta lista y todos ellos son devastadores. Además de eso, la mayoría, si no todos, son completamente únicos para él. Quizás su movimiento más reconocible es el cañón de haz especial, un movimiento tan destructivo que casi no hay nada que no pueda perforar.

Con otros movimientos como Hellzone Grenade, Masenko, la Light Grenade y Explosive Demon Wave, Piccolo es un personaje que muy pocos villanos y aliados querrían enfrentar en la batalla. La escena caótica de principios de la serie, donde él hace un agujero por completo tanto en Goku como en Raditz con un cañón especial bien dirigido es uno que todos los fanáticos de Dragon Ball nunca olvidarán.

El ataque de Piccolo con el que atraviesa a Radditz y a Gokú es uno de los momentos más legendarios de la serie

4 Freezer

El tirano más grande del universo es conocido por su variedad de movimientos especiales que han sido muy problemáticos y extremadamente útiles para los guerreros Z. Su Haz de la Muerte es su técnica más conocida, pero lejos de ser la más devastadora. Freezer cuenta con la Supernova, que aniquiló el Planeta Vegeta, la telequinesis avanzada, su Bola de la Muerte, que se utilizó para destruir el planeta Namek original, y muchos más.

Cada transformación de Freezer venía siempre con un ataque poderoso que ponía en aprietos a los guerreros Z

Uno de sus mejores movimientos especiales solo se vio una vez en Dragon Ball, cuando encerró a Goku en una esfera de energía durante su batalla en Namek. Después de patear a Goku por un rato, envió la pelota al suelo donde explotó. Sin embargo, el mayor movimiento de Freezer es su bombardeo Death Beam controlado por ki que usó para matar a los asesinos del Universo 9. Es uno de los luchadores más feroces del Universo 7 y su aterradora variedad de movimientos especiales lo solidifica.

3 Vegeta

El Príncipe Saiyajin ocupa el tercer lugar en la lista simplemente por su calidad y no a la cantidad, aunque tiene bastantes movimientos. Cuando luchó por primera vez con Goku, Vegeta casi destruyó la Tierra con su Pistola Galik en la lucha de rayos más feroz de Dragon Ball. Los movimientos de Vegeta son tan poderosos como llamativos, siempre causando daño con estilo, como cuando destruyó por completo Android 19 con su Big Bang Attack o su primer Final Flash contra Cell.

Fue igualmente impresionante cuando lo usó contra Jiren en el Torneo de Poder, pero la Explosión Final de Vegeta realmente se lleva el pastel Saiyan. Usando esta técnica, Vegeta se borró a sí mismo, a Buu y luego al Dios de la Destrucción Toppo completamente fuera del mapa. Legendario.

2 Gokú

Si bien puede no ser sorprendente ver a Goku en esta lista, el guerrero Saiyan que toma el segundo lugar puede parecer un poco más inusual. Las técnicas de Goku son tan conocidas que incluso los fanáticos que no son de anime pueden nombrar algunas.

Su técnica más utilizada y más popular, el Kamehameha, es también la más flexible, capaz de ser disparada desde las manos y los pies, e incluso puede doblarse en el aire. Y luego están las versiones Kaio-Ken, Super, Dios y ultra instinto. Goku incluso tiene dos versiones diferentes de su técnica más fuerte, la bomba de espíritu. Está la versión pequeña que usó contra Vegeta en la "Saga Saiyan" y la más común Super Spirit Bomb.

En el manga, Goku incluso logró aprender la técnica de Hakai universalmente peligrosa, la técnica utilizada por Dioses de la Destrucción para eliminar la totalidad de la existencia de un ser vivo. La teletransportación instantánea es otra técnica que Gokú usa a menudo, usualmente combinándola con otros movimientos para realizar combos devastadores. Sus habilidades y movimientos superpoderosos son segundos a uno solo.

1 Majin Buu

Rememorando la locura pura que es Majin Buu, su lugar en la cima de esta montaña no era nada menos que seguro. El catálogo de Buu no solo es impresionante por lo fuertes que son los movimientos, sino también por lo únicos e injustos que pueden ser muchos de ellos.

Majin Buu puede usar su propio cuerpo como arma, separando piezas de sí mismo para usar con un efecto mortal. También tiene algunas de las telequinesis más avanzadas de toda la serie, en un momento levanta una ciudad entera con nada más que su mente. Buu también tiene su propia versión del Super Kamehameha, aprendiendo el movimiento después de solo verlo una vez.

Majin Buu demostró ser uno de los villanos más peligrosos de Dragon Ball Z, a pesar de ser adicto a los chocolates

Su técnica de absorción es la mejor carta de triunfo de Buu, ya que le permite absorber completamente los poderes, rasgos, conocimientos y habilidades de su enemigo, lo que le otorga una victoria instantánea.

Te puede interesar:Dragon Ball es la serie más popular durante la cuarentena

El movimiento más reconocible y más peligroso de Buu es su rayo de chocolate, que convierte a sus enemigos en dulces de su elección. La gran variedad de movimientos místicos de Majin Buu a menudo funcionan como códigos de trucos en un videojuego, lo que los convierte en la razón por la que tiene los mejores movimientos especiales en toda la historia de Dragon Ball.