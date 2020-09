Top 15 de los mejores momentos de Naruto y Hinata ¡Puro amor!

Los fanáticos de Naruto deseaban que Naruto Uzumaki y Hinata Hyuga se convirtieran en pareja durante décadas. Cuando finalmente sucedió, los fans se llenaron de alegría e incluso pudieron ver el fruto de su amor en sus hijos: Boruto y Himawari.

Naruto no solo se convirtió en Hokage, pudo tener una familia propia y tener a alguien que lo amara incondicionalmente a pesar de sus defectos. Hinata pudo casarse con su primer amor y crecer como personaje.

A lo largo del anime y el manga, ambos personajes de Masashi Kishimoto han compartido un par de momentos que recuerdan cómo comenzó todo. Vamos a mirar hacia atrás a través de la serie, para clasificar los mejores momentos de Naruto y Hinata:

15 - Naruto ve los recuerdos de Hinata

hinata y Naruto comparten sus recuerdos

Los fanáticos saben que Hinata ha estado enamorada de Naruto desde el inicio. Ella lo admira y es increíblemente tímida con él, casi incapaz de formar una oración. Sin embargo, el ninja rubio pasa la mayor parte de la infancia y la adolescencia sin notarlo.

Eso cambia durante los eventos de The Last: Naruto The Movie. Gracias a un genjutsu, Hinata y Naruto se enredan en los recuerdos del otro. El protagonista se ve a sí mismo a través de los ojos de la joven, dándose cuenta de cuánto se preocupa por él.

14 - Los hijos de Naruto conocen el pasado

Hinata le cuenta a Boruto y Himawari sobre su pasado

En el episodio 127 de Boruto: Naruto Next Generations, Hinata y Naruto han estado casados por más de una década. No hay razón para que los dos se sientan avergonzados por su pasado.

Cuando Boruto y Himawari están interesados en cómo era su padre cuando era niño, Hinata detalla lo similar que es a su yo más joven como adulto. Su admiración por él es clara cuando habla de vigilarlo desde una edad temprana.

Esto hace que Boruto se pregunte cuánto tiempo ella y Naruto tuvieron sentimientos el uno por el otro, lo que deja a Hinata cambiando de tema para evitar admitir que el enamoramiento fue unilateral durante años.

13 - Kiba se burla de Naruto

Naruto se suma a la acción en el manga

Durante gran parte de la serie, Naruto ni siquiera es consciente de sus propios sentimientos en desarrollo por Hinata. Eso no significa que otras personas no lo sean. Kiba, en particular, es increíblemente observador de las relaciones que se desarrollan entre sus amigos.

A menudo se burla de Hinata sobre sus sentimientos por Naruto y reprende a Sakura por su trato hacia Naruto. Sin embargo, en medio de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, se toma un momento para burlarse de Naruto, por presumir frente a Hinata.

No es el mejor momento para concentrarse en la vida amorosa de tus amigos, pero Kiba siempre tiene razón cuando se trata de enamoramientos, así que fue un indicio rápido de que Naruto y Hinata terminarían siendo más que amigos.

12 - Naruto llama hermosa a Hinata

Hinata entrenando "desnuda"

La serie de anime original presentaba una gran cantidad de arcos de "relleno" que daban cuerpo a algunos personajes, pero en realidad no fueron adaptados de nada del manga. El arco de la "Misión de búsqueda de Bikochu" es uno de esos; el capítulo 148.

En él, Naruto se asoció con Hinata, Kiba y Shino para buscar un escarabajo especial que los ayudaría a rastrear a Sasuke. Mientras está en la misión, Hinata se escapa por la noche para entrenar, desarrollando su propio jutsu, en una cascada.

Lo hace sin ropa, no queriendo tener que dormir con ropa mojada. Naruto se levanta en medio de la noche y ve a alguien en el agua, pero sin saber que es ella, le dice a Kiba que vio a una chica hermosa la noche anterior.

Hinata no le dice que es ella, avergonzada de que incluso la haya visto, y el momento pasa. Sin embargo, es importante para los fanáticos porque es una de las primeras veces que Naruto complementa a Hinata en lugar de llamarla "extraña" o alentarla a pelear.

11 - Hinata distingue a Naruto de un clon

Hinata en el manga de Masashi Kishimoto

Los impostores causan muchos problemas durante las grandes batallas de la serie. Una de las formas en que lo hacen es mediante los clones de White Zetsu que toman la apariencia de aliados en la Cuarta Guerra Mundial Shinobi.

Si bien a todos los demás les preocupa que la repentina reaparición de Naruto en la escena signifique que podría ser un clon, Hinata es la única segura de que no lo es. Ella les dice a sus compañeros de equipo que todo lo que tiene que hacer es verlo a los ojos.

10 - El primer encuentro

El primer encuentro de Naruto y Hinata

El primer encuentro de Naruto y Hinata se detalla en The Last: Naruto The Movie. Si se está preguntando por qué Masashi Kishimoto tardó 15 años en revelar cómo se conocieron, haga fila. De cualquier manera, los fanáticos estaban contentos con esta información.

Esto explicó con más profundidad por qué Hinata lo ama. El primer día de clases en la Academia de Konoha, Hinata es intimidada por su Byakugan. Naruto sale en defensa de Hinata. Aunque es golpeado hasta quedar inconsciente, él la inspira al no darse por vencida.

9 - Naruto invita a Hinata a comer ramen

Naruto invita a Hinata a comer ramen en su casa

Este es un momento que no recibe mucha atención porque está eclipsado por los otros momentos de la película. Después de intentar darle a Naruto la bufanda roja que tejió en el Festival Rinne y no confesar su amor, ella regresa a casa solo para ser alentada por Hanabi.

Mientras practica su confesión frente a su casa, se encuentra con Naruto y su estómago gruñe. Sin pensar en su elección de palabras (que no es nada fuera de lo habitual para él), invita a Hinata a comer ramen en su apartamento y ella se escapa, para su vergüenza.

8 - Hinata le da ungüento a Naruto

Foto: Pierrot

Los exámenes de Chuunin estuvieron llenos de emoción y son considerados como el mejor arco del anime para muchos fanáticos, por lo que no es de extrañar que este momento a menudo se eclipse. El capítulo 27 del anime original.

Esta es una de las pocas veces que Hinata reunió su coraje para acercarse a Naruto durante la serie. Después de la pelea entre el rubio y Kiba, ella le ofrece el Ungüento Secreto del Clan Hyuga para curar sus heridas.

7 - Hinata golpea a Naruto

Hinata tranquiliza a Naruto tras la muerte de Neji

A diferencia de los otros momentos alegres entre ellos, este tiene un tono más serio pero, no obstante, debe estar en la lista debido al impacto que tuvo en el fandom. Durante la Cuarta Guerra Shinobi, se suponía que Hinata, Neji e Hisashi debían proteger a un Naruto debilitado de un ataque que se aproximaba.

El capítulo 364 de Naruto Shippuden, donde Hinata, todavía en medio del duelo por su familia (la muerte de Neji Hyuja), trae a Naruto a sus sentidos abofeteándolo y recordándole su voto personal.

6 - El voto de sangre de Naruto

Naruto jura vengar a Hinata

Naruto, serie clásica episodio 47. Aquí hay otro momento durante los exámenes de Chuunin, pero uno que ganó mucha atención por el significado detrás de la acción. Este es uno de los primeros episodios donde los espectadores conocen el Byakugan con la pelea de Hinata y Neji que se extendió por 2 episodios.

Después de casi matar a Hinata durante su pelea, algunos Jounin le impiden dar el golpe final. Al ver esto, Naruto no puede entender por qué iría tan lejos como para casi matar a su familia, limpiar un poco de su sangre del piso y jura vengarla.

5 - Ambos comparten chakra

Continuando después de la muerte de Neji y Hinata devolviendo a Naruto a sus sentidos, tenemos esta escena de empoderamiento en un momento de oscuridad. A pesar de que Obito se burlaba de que la muerte de sus aliados era su culpa y le decía que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido, Hinata logró que no se rindiera.

Incluso Kurama se une a su apoyo y le dice que su sacrificio fue similar al de sus padres, lo cual no fue sin sentido. Volviendo a sí mismo, Naruto se recarga, toma la mano de Hinata y comparte algo del chakra de Kurama con ella antes de regresar al campo de batalla. (Episodio 364 de Naruto Shippuden)

4 - Hinata salva a Naruto de Pain

Hinata protegiendo a Naruto de Pain

El episodio 166 de Naruto Shippuden. ¿Quién podría olvidar este momento? Con un nombre de episodio como "Confesión" y un episodio adicional que mostraba por qué Hinata lo ama, parecía que también estaba muerta después de que terminara el episodio.

Después de que Hinata ve a Naruto inmovilizado con su Byakugan, salta en su defensa para protegerlo. A pesar de que Naruto le dice que se vaya, ella confiesa su amor por él y es capaz de sacar algunos de los receptores antes de que Pain la "mate" con uno de sus receptores negros.

3 - Naruto le confiesa su amor

Naruto le confiesa a Hinata sus sentimientos

Este fue un momento que todo escritor de fanfiction había soñado (y escrito) pero nunca supo que llegaría a buen término. Después de un descanso en la búsqueda de Hanabi, Hinata se escapa esa noche para continuar tejiendo la bufanda que se arruinó varias veces durante la película, sin saber que Naruto la estaba siguiendo.

Mientras Hinata se lamenta de que es una hermana horrible porque todo lo que puede hacer es tejer, Naruto la consuela diciéndole que ha estado haciendo un buen trabajo. La parte más sorprendente es que mientras la anima, deja escapar que la ama.

2 - El beso de Naruto y Hinata

El primer beso canon de Hinata y Naruto

No fue un beso cualquiera; fue un beso mientras flotaban en el cielo frente a la luna. Habla de un primer beso perfecto. El período previo al beso también es una manera perfecta de mostrar su crecimiento a lo largo de la serie.

Después de que Naruto confirmó sus sentimientos por Hinata diciendo que quiere pasar el resto de su vida con ella, ambos salen corriendo de una cueva mientras atraviesan recuerdos desde la infancia hasta la edad adulta.

1 - La boda de Naruto y Hinata

El esperado capítulo 500 de Naruto Shippuden. En el arco final de la serie, Konoha Hiden: El día perfecto para una boda, trata sobre lo que sus amigos y ciudadanos de Konoha planean obsequiar. Mientras Hinata piensa en Neji, Naruto piensa en su padre.

Ambos piensan en sus seres queridos que ya no están con ellos, lo que realmente completa la escena, antes de tomar una decisión importante como el matrimonio. Después de tomar la mano de Naruto, los dos se casan y cierran el libro de la serie mientras abren uno nuevo para su relación.