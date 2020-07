Top 10 películas de anime que no son de Studio Ghibli

Para cualquiera que esté interesado en el anime pero no tenga idea de por dónde comenzar, no hay duda de que Studio Ghibli es un excelente lugar para comenzar. El estudio ha sido un gigante de la industria durante mucho tiempo y por una buena razón.

Sin embargo, hay muchas películas de anime para disfrutar que quizás no sean tan conocidas para los nuevos espectadores. En pocas palabras, Studio Ghibli no son los únicos en producir hermosos largometrajes animados.

#10 Mirai (2018)

Esta película le dio al director Mamoru Hosoda, su nominación al Academy Award. Mirai es una historia dulce, divertida y familiar sobre un hermano y su hermana. Él niño está preocupado por el nacimiento de su hermanita, pero llega una versión de ella en el futuro para enseñarle más sobre los valores familiares.

#9 Redline (2009)

Si buscas una buena dosis de acción, carreras de autos, robots, extraterrestres, armas, explosiones y romance; esta película es para tí. Incluso para los estándares de otros animes, Redline es muy descabellada. ¡El estilo de animación es prácticamente psicodélico y tardó tanto en completarse que los fondos del estudio tuvieron que declararse en bancarrota!

#8 Paprika (2006)

La última película del legendario director Satoshi Kon, es un filme alucinante que ha influido en innumerables otros largometrajes. Sigue a varios personajes mientras intentan recuperar algo de tecnología robada que está causando que todos en Tokio tengan sueños locos.

#7 In This Corner Of The World (2016)

En comparación con las otras películas en la lista hasta ahora, In This Corner of the World, es un cambio dramático de ritmo. Ambientada en Hiroshima tanto antes como después del lanzamiento de la bomba atómica, el filme muestra cuán profundamente se vio afectada la cultura y el paisaje japonés por la guerra.

#6 The Girl Who Leapt Through Time (2006)

Otra película del director Mamoru Hosoda, y esta fue su primera cinta como el único creador. Nos narran la vida de Makoto, una adolescente en Tokio que después de un extraño accidente, adquiere la capacidad de retroceder en el tiempo. Con el nuevo poder de repetir cualquier momento que le guste, Makoto lo usa para su propio beneficio para ganar ventaja en las pruebas y las amistades.

#5 Ghost In The Shell (1995)

Probablemente una de las películas de anime más famosas del mundo. Ghost in the Shell fue un éxito mundial y ha inspirado innumerables secuelas y series de TV derivadas. La primera cinta sigue siendo icónica. Ambientado en un futuro ciberpunk, sigue a Motoko Kusanagi, un androide con personalidad de una vida anterior almacenada en su interior.

#4 Perfect Blue (1997)

El debut como director de Satoshi Kon , Perfect Blue es un thriller psicológico que, una vez más, ha sido enormemente influyente en varios directores occidentales. Mima Kirigoe es una estrella del pop que elige seguir una carrera en la actuación. Mientras hace la transición, Mima enfrenta amenazas de muerte por parte de sus fanáticos dedicados y se debate entre sus diversas personalidades pop mientras sus agentes discuten sobre lo que debería hacer a continuación.

#3 Akira (1988)

Una película que muchos consideran el mejor anime de todos los tiempos. Akira fue una sensación desde el momento en que se lanzó y hasta el día de hoy sigue siendo el filme animado más caro jamás realizado. Un grupo de jóvenes en un futuro Tokio, se encuentran accidentalmente atrapados en una operación secreta del gobierno.

#2 A Silent Voice (2016)

Para los fanáticos de historias un poco más tranquilas y matizadas, A Silent Voice es un drama desgarrador pero hermoso. Sigue a un adolescente de secundaria que, cuando era niño, era el matón de la clase y ahora se encuentra solo y sin amigos. Él trata de hacer las paces con las personas que ha hecho mal, lo más importante, Shoko, una niña sorda a la que intimidó tanto que tuvo que mudarse de la escuela.

#1 Your Name (2016)

No solo es el anime más taquillero de todos los tiempos, sino que ha inspirado un remake estadounidense de acción en vivo (actualmente en producción). Taki y Mitsuha son dos estudiantes de secundaria que se encuentran intercambiando cuerpos inexplicablemente. Primero comienzan a mejorar las vidas de los demás y aprenden más sobre las diferentes tradiciones de la vida en la ciudad y la vida en el campo.