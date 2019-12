Top 10 de las Mejores Batallas de Freestyle del 2019

El 2019 se va y eso ha hecho que empiecen los esperados “Top 10” del año, desde series, libros y películas, pero un tema que también ha sonado la música.

Batallas de Freestyle en 2019

Con una gran variedad de estilos para elegir y aún más intérpretes de cada una, seleccionar un Top 10 en materia musical no es asunto sencillo, por lo que la mejor opción es simplemente elegir un género y elegir lo mejor de lo mejor que ha ofrecido este año.

¿Qué tal el mundo del rap y el freestyle?; Sin duda las batallas de freestyle es uno de los puntos fuertes del rap, y que más público atrae desde su consolidación. Así que ahora seleccionaremos las mejores batallas de freestyle que hemos podido ver este 2019.

La Ghetto Dream League, Pangea. el God Level Festival, y muchos otros escenarios de talla internacional nos dejaron algunas batallas de freestyle que son verdaderamente memorables.

Algunos llamarían a Ritmodelia la gran sorpresa del año, pero hubo muchas más que merecen un lugar en el Top Ten de Batallas de Freestyle del 2019.

LO MEJOR DEL 2019 EN FREESTYLE ES:

Final God Level All Stars Argentina: Jaze + Stuart VS Trueno + Letra

Final Pangea 2VS2: Aczino VS Dominic VS Cacha

FMS Argentina: Papo VS Sub

Semifinal Red Bull Internacional: Valles-T VS Aczino

Octavos Red Bull Internacional: Lobo Estepario VS Zasko Master

FMS Internacional Argentina: Skone VS Dtoke

Ghetto Dreams League CdMX (Exhibición): Teorema VS Metalingüística

Cuartos God Level fest Chile: Team España VS Team Perú

FMS Internacional Argentina: Kaiser VS Zticma

Octavos Red Bull Internacional: Aczino VS Wos

Este es el Top 10 de lo mejor que pudimos ver en freestyle durante el 2019, y que esperamos podamos seguir viendo en el 2020.

También te puede interesar: MÚSICA: Billboard presenta los mejores álbumes del 2019 ¡Conócelos!

MENCIONES DE HONOR

En cuanto a menciones honoríficas podemos incluir a Bnet VS Replik, Drose VS Acertijo y El Menor VS Kaiser así como Dtoke VS Papo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana