Top 10 de la mejor música de la semana de la lista Billboard Hot 100

#1 Drake - God's Plan: Billboard Hot 100

"God´s Plan" de Drake lidera la lista Billboard Hot 100 por cuarta semana y en esta cuarta semana en la lista estrena video.

#2 Ed Sheeran - Perfect: Billboard Hot 100

"Perfect" de Ed Sheeran sigue en el #2 en el Hot 100 después de seis semanas en el #1 se mantiene en la segunda posposición.

#3 Bruno Mars - Finesse: Billboard Hot 100

"Finesse" de Bruno Mars y Cardi B se mantiene en su número #3 Hot 100 y encabezar la lista de éxitos de Rhythmic Songs, donde es el noveno número uno de Mars y el tercero de Cardi B. La colaboración corona Hot R & B Songs por quinta semana.

#4 Camila Cabello - Havana ft. Young Thug: Billboard Hot 100

"Havana" de Camila Cabello, con Young Thug, ocupa el puesto número #4 por segunda semana después de liderar el gráfico el pasado 27 de enero.

#5 Post Malone - rockstar ft. 21 Savage: Billboard Hot 100

"Rockstar" de Post Malone, con 21 Savage, repite en el #5 después de pasar ocho semanas en el #1.

#6 BlocBoy JB & Drake "Look Alive": Billboard Hot 100

En la última lista de Billboard Hot 100, BlocBoy JB, nativo de Memphis, hace su debut en la cartelera de Billboard, ya que "Look Alive", con Drake, se dispara en el puesto #6.

#7 Bebe Rexha - Meant to Be (feat. Florida Georgia Line): Billboard Hot 100

Bebe Rexha y Florida Georgia Line "Meant to Be" subiendo #9 al #7. La pista está siendo promovida en la radio pop y country, Rexha gana su tercera Hot 100 top 10; "Hey Mama" de David Guetta, con Nicki Minaj, Rexha y Afrojack, alcanzó el No. 8 en junio de 2015 y "Me, Myself & I" de G-Eazy y Rexha alcanzó el No. 7 en marzo de 2016. Florida Georgia Line registra su segundo Hot 100 top 10, después de su éxito debut "Cruise" (con Nelly), que subió al número 4 en julio de 2013.

#8 Dua Lipa - New Rules: Billboard Hot 100

"Nuevas Reglas" de Dua Lipa después de ir subiendo del #7 al #6 cae dramáticamente a la posición #8.

#9 Kendrick Lamar, SZA - All The Stars: Billboard Hot 100

Gracias a la inercia que ha generado el Soundtrack Black Panther que hoy esta e #1 de la lista Bilboard 200 hoy llega Kendrick Lamar, SZA - All The Stars por primera vez al Top 10 Billboard Hot.

#10 Migos - Stir Fry: Billboard Hot 100

"Stir Fry" de Migos registró un ascenso de #12 al #8 y hoy se encuentra en el #10 Hot 100. Migos obtuvo su tercer Hot 100 top 10 y segundo de su álbum Culture II, que debutó en el #1 en la lista de álbumes de Billboard 200 del 10 de febrero y se ubica en el #2 en su segunda semana. El "MotorSport" del set, con Minaj y Cardi B, alcanzó el #6 en el Hot 100 del 30 de diciembre; "Bad and Boujee", con Lil Uzi Vert (y de LP Culture anterior), pasó tres semanas en el #1 a partir del 21 de enero de 2017.