Top 10 de la mejor música de la semana de la lista Billboard Hot 100

Estos son los movimientos de la semana en la lista Billboard Hot 100.

#1 Drake - God's Plan: Billboard Hot 100

El "Plan de Dios" de Drake lidera la lista Billboard Hot 100 por tercera semana, ya que se convierte en la primera canción en publicar tres semanas de más de 75 millones de transmisiones en Estados Unidos, según Nielsen Music.

#2 Ed Sheeran - Perfect: Billboard Hot 100

"Perfect" de Ed Sheeran sigue en el #2 en el Hot 100 después de seis semanas en el #1.

#3 Bruno Mars - Finesse: Billboard Hot 100

La "Finesse" de Bruno Mars y Cardi B se mantiene en su número #3 Hot 100, mientras aumenta 5 a 1 para encabezar la lista de éxitos de Rhythmic Songs, donde es el noveno número uno de Mars y el tercero de Cardi B. La colaboración corona Hot R & B Songs por quinta semana.

#4 Camila Cabello - Havana ft. Young Thug: Billboard Hot 100

"Havana" de Camila Cabello, con Young Thug, ocupa el puesto número #4 después de liderar el gráfico el pasado 27 de enero.

#5 Post Malone - rockstar ft. 21 Savage: Billboard Hot 100

"Rockstar" de Post Malone, con 21 Savage, se repite en el #5 después de pasar ocho semanas en el #1.

#6 Dua Lipa - New Rules: Billboard Hot 100

"Nuevas Reglas" de Dua Lipa escala del #7 al #6 para un nuevo pico en las Hot 100. Se catapulta durante una tercera semana en su número 3 Radio Songs (107 millones, hasta 1 por ciento) y lidera la lista de éxitos de Pop Songs para un tercer cuadro.

#7 The Weeknd, Kendrick Lamar - Pray For Me: Billboard Hot 100

The Weeknd y Kendrick Lamar ascienden a Hot 100 en el #7 con "Pray for Me". The Weeknd logró su séptimo Top 100 Hot 100 y el primero de "I Feel It Coming" (con Daft Punk), que alcanzó el #4 en abril DE 2017; "Pray" es su primera canción para debutar entre los 10 mejores. Lamar registra su sexto Top 100 de Hot 100 y su tercer debut en los TOP 10. "Pray" es de la banda sonora de Black Panther, lanzada el viernes pasado (9 de febrero). La película de superhéroes Black Panther se estrenará en cines en los Estados Unidos el próximo viernes (16 de febrero).

#8 Migos - Stir Fry : Billboard Hot 100

Tras la primera semana de seguimiento de su video oficial, lanzado el 28 de enero, "Stir Fry" de Migos registró un ascenso de #12 al #8 Hot 100. Migos obtuvo su tercer Hot 100 top 10 y segundo de su álbum Culture II, que debutó en el #1 en la lista de álbumes de Billboard 200 del 10 de febrero y se ubica en el #2 en su segunda semana. El "MotorSport" del set, con Minaj y Cardi B, alcanzó el #6 en el Hot 100 del 30 de diciembre; "Bad and Boujee", con Lil Uzi Vert (y de LP Culture anterior), pasó tres semanas en el #1 a partir del 21 de enero de 2017.

#9 Bebe Rexha - Meant to Be (feat. Florida Georgia Line): Billboard Hot 100

Bebe Rexha y Florida Georgia Line "Meant to Be" completan lo nuevo de los Top 10 de Hot 100, subiendo #11 al #9. La pista está siendo promovida en la radio pop y country, Rexha gana su tercera Hot 100 top 10; "Hey Mama" de David Guetta, con Nicki Minaj, Rexha y Afrojack, alcanzó el No. 8 en junio de 2015 y "Me, Myself & I" de G-Eazy y Rexha alcanzó el No. 7 en marzo de 2016. Florida Georgia Line registra su segundo Hot 100 top 10, después de su éxito debut "Cruise" (con Nelly), que subió al número 4 en julio de 2013.

#10 Halsey - Bad At Love: Thunder: Billboard Hot 100

"Bad at Love" de Halsey cierra los Top 10 del Hot 100, descendiendo de la posición #6 a la #10 luego de llegar #5.