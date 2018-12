Tony Iommi anuncia la reedición de un álbum de Black Sabbath

El líder de Black Sabbath, Tony Iommi, ha confirmado que realizará mejoras a "Forbidden", álbum publicado originalmente en 1995, el cual marcó el retorno de la formación que registró "Tyr" -con el baterista Cozy Powell y el bajista Neil Murray-, además de ser el quinto y último con el vocalista Tony Martin.

Tony Martin fue el cantante de este álbum, con los clásicos riffs de Tony Iommi.

En tiempos recientes, el guitarrista ha estado trabajando en una nueva mezcla con el ingeniero Mike Exeter. ¿El motivo? Tony lo reveló: "Sabía que Cozy Powell nunca estuvo feliz con el sonido de la batería, y ninguno de nosotros estaba realmente contento con el sonido de ese álbum. Así que espero que ahora suene mejor".

Este álbum tendrá una nueva oportunidad con este nuevo lanzamiento.

En álbum fue grabado de finales de 1944 a mediados de 1955 en los Parr Street Studios de Liverpool y los Devonshire Studios de Los Angeles, con Erine C, guitarrista principal de la banda Body Count, como como productor.

Incluyó los temas “The Illusion of Power" (con la participación de Ice-T), "Get a Grip", "Can't Get Close Enough", "Shaking Off the Chains", "I Won't Cry for You", "Guilty as Hell", "Sick and Tired", "Rusty Angels", "Forbidden", "Kiss of Death" y "Loser Gets It All".

En el último tiempo, Tony Iommi ha estado componiendo material para un eventual trabajo solista, pero aún no sabe cuándo registrarlas.

Ricardo D. Pat