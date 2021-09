Tony Bennett anuncia el último MTV Unplugged de su carrera musical

Tony Bennett y Lady Gaga lanzarán un nuevo disco de jazz colaborativo este primero de octubre en todas las plataformas digitales. Para promocionar este proyecto titulado ‘Love For Sale’, el cual será el último del veterano cantante, se ha revelado que ambos artistas han hecho negocios con la cadena ViacomCBS, quien ha organizado tres grandes eventos.

El sitio Variety dio a conocer que el primer especial tendrá por título ‘One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga’ y se transmitirá por CBS el fin de semana del domingo de Acción de Gracias (28 de noviembre) en punto de las 8 pm (Hora USA).

La pareja deleitará a los estadounidense con su música en el fin de semana de Acción de Gracias.

Cabe destacar que este programa es una fusión de los espectáculos del Radio City Music Hall, quien se ha encargado de promocionar las últimas apariciones públicas del cantante. Asimismo, se ha revelado que después de su emisión por la señal de CBS, el show estará disponible en la plataforma de Paramount+.

Un último MTV Unplugged y un documental

El cantante le pondrá fin a su carrera musical con un álbum de jazz al lado de Lady Gaga, su gran amiga.

El segundo especial se titula ‘MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga’ y según reportes, está programado para estrenarse durante el siguiente invierno. Es importante mencionar que el concierto del cantante y la intérprete de 'You & I' ya ha sido filmado en agosto pasado y que contó una audiencia íntima que se dio cita en un estudio de la ciudad de Nueva York.

Por último, tenemos el documental ‘The Lady and the Legend’, el cual debutará de manera exclusiva en Paramount+. Lamentablemente, aún no tiene una fecha oficial de estreno pero la sinopsis del proyecto lo describe como “una mirada íntima a una hermosa amistad y asociación musical que trasciende generaciones”.

¿Que tiene Tony Bennett?

El cantante se retira de la música a los 95 años de edad con un íntimo concierto MTV Unplugged.

La Verdad Noticias te dio a conocer a principios de este año que Tony Bennett estaba enfrentando una dura batalla contra el Alzheimer. De acuerdo a información revelada por su familia, la enfermedad se le detectó en 2016 y comenzó a presentar los primeros síntomas en 2018. El médico del cantante fue quien le sugirió que se retire de los escenarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales