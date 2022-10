Toño de Valdés confiesa a Yordi cómo se lleva con Martinoli ¿Se odian?

Toño de Valdés es uno de los cronistas deportivos más importantes de todo México gracias a su gran trayectoria donde ha participado en todos los programas deportivos de Televisa.

Es por eso que Yordi Rosado decidió llevarlo a su canal de Youtube donde habló largo y tendido acerca de sus más de 40 años en el mundo del entretenimiento para deportes.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en el pasado Martinolli ya hablado sobre Toño de Valdés, sin embargo hoy fue el turno del de televisa de hablar de su relación con distintos cronistas deportivos.

Toño de Valdés habla sobre su relación con TV Azteca

El comentarista de deportes reveló cómo ha sido la relación que sostiene con Luis García, Christian Martinoli y los demás narradores deportivos de TV Azteca.

Ahí Toño contó sus experiencias personales y laborales por lo que contó con a Yordi cómo ha sido su relación con TV Azteca, pues durante sus más de 40 años Toño ha sido fiel a su casa Televisa.

La duda que carcomía a Yordi y a distintos fans viene de un comentario que hizo toño previo al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 en el que el comentarista de Televisa se expresó de sus colegas del Ajusco como unos “payasos”.

Esto originó una pelea entre los cronistas deportivos quienes aprovecharon sus espacios en televisión para mandar dos o tres indirectas hacia Toño y sus compañeros.

Viendo hacia atrás Toño explica que lo ve con humor, pero que por supuesto el comentario no sentó bien en la competencia, aunque expresó que su relación siempre ha sido buena.

"¡Uy, se enojaron muchísimo! Y, además, qué raro, porque yo la verdad es que siempre me he llevado bien con ellos. Digo, tampoco es que los vea cada fin de semana, pero siempre me he llevado bien con ellos", dijo.

A cuatro años de su polémico comentario Toño considera que tanto Christian Martinoli como Luis García y compañía están haciendo un buen trabajo a su estilo.

"Hacen un clic muy especial con la gente y eso hay que reconocerlo, les ha funcionado muy bien y qué bueno que sigan avanzando y que sigan triunfando".

Además expresó que cuando se los encuentra en algún evento se saludan sin ningún tipo de rencores e incluso recordó que en su canal de Youtube ha tenido a figuras como Antonio Rosique, Enrique Garay, Joaquín Castillo y hasta David Faitelson, quien fue por muchos años parte de la televisora del Ajusco.

¿Quién es Toño de Valdés?

Antonio de Valdés tiene más de 40 años en el mundo del cronismo deportivo

José Antonio "Toño" de Valdés Franco es un cronista deportivo que actualmente trabaja para TUDN y Grupo Acir y desde 1978 se encuentra en el ámbito del periodismo deportivo.

A lo largo de sus más de 40 años de trabajo con Televisa Toño ha tenido la oportunidad de estar en los eventoss más importantes del mundo del deporte como los Juegos Olímpicos, Mundiales de fútbol, Superbowls, Series Mundiales etc.l

