Toñita ventiló que un ex alumno de La Academia estuvo delicado de salud

Toñita conocida como "La negra de oro" destapó una situación de un ex alumno de la primera generación de La Academia, pero ¿de quién se trata? En La Verdad Noticias te compartimos qué le pasó a Miguel Ángel, quien estuvo delicado de salud, pero ya se encuentra estable.

Y es que, durante un encuentro con los medios, la cantante mexicana comentó que regresa a la música junto con otros artistas, uno de ellos Miguel, quien recientemente tuvo un problema de salud, tuvo que ser operado de la próstata por una infección.

Recordamos que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que Miguel Ángel pasó de ser cantante a vender celulares y tacos para sobrevivir, pues a pesar de las oportunidades que tuvo en la música las rechazó, aunque admitió que fue un grave error.

Toñita dice que Miguel Ángel no quiso dar lástima

Durante la entrevista, la cantante comentó que Miguel no habló de su enfermedad porque no quería dar lástima, no quería ayuda de nadie, ya que prefiere trabajar para salir adelante, pues a pesar de la enfermedad, él continuaba con sus actividades, así lo dijo la artista.

Por otro lado, la cantante indicó que esa enfermedad puso en peligro la vida del ex académico, pero ya se encuentra bien. Por otra parte, dijo con respecto a un nuevo proyecto que realizará con Miguel Ángel y será una canción que lleva por nombre "Perdón" que saldrá en octubre.

¿Quién es Toñita de la Academia?

La cantante fue parte de la primera generación del reality show de TV Azteca

La cantante Toñita saltó a la fama tras su participación en La Academia. Desde entonces ha dado a conocer su talento como compositora, actriz, conductora y hasta presumió su lado atrevido en el baile durante un programa de Televisa.

