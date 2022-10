Toñita se enfrentó a Ema Pulido; se armó discusión en pleno programa de TV

Nuevamente Toñita, ex alumna de La Academia armó una controversia en "Las Estrellas Bailan en Hoy", ¿qué pasó? En La Verdad Noticias te lo decimos, pues la cantante cuestionó las críticas de Ema Pulido, a quien no le convenció el baile que hizo al estilo de disco.

La juez de hierro le pidió a la participante cambiar su aspecto en el escenario, de igual forma criticó su forma de caminar, la experta en baile quería ver disco, porque considera que los estilos son importantes, y eso es lo que exige en cada coreografía.

Pero lo que causó el enojo de "La negra de oro" fue cuando Pulido dijo: "Es porque quiero ver disco...sobre todo en ti, veo tus caminos, tus desplazamientos como si fueras al super o como si fueras a tomar el camión, muy enojada...no hay ese ritmo". Mencionó la crítica.

Toñita se enfurece tras las críticas de Ema Pulido

A la concursante no le agradó los comentarios de Pulido y no se quedó callada, incluso intentó interrumpir a la juez, pero esperó a que finalizará Ema y dijo: "Con todo respeto del mundo maestra, usted no sabe que me esguince hace años mis dos pies".

De igual forma la participante comentó que ella no es una bailarina y pidió que no la comparen con la concursante que bailó antes que ella y expresó que Ema no es coherente con lo que dice, pero Ema le contestó: "Estás muy equivocada, ubícate".

Cabe mencionar que no es la primera vez que la artista da de qué hablar, pues la cantante y Manelyk se pelearon en los pasillos de Televisa. Por su parte los usuarios comentan: "Ya no queremos a la maestra Ema mejor que vuelva Lolita Cortés".

¿Qué hace Toñita en Televisa?

La cantante participa en el programa de Televisa

La cantante Toñita quien fue parte de la primera generación de aquel reality show de TV Azteca, se encuentra concursando en "Las Estrellas Bailan en Hoy" en su edición "Campeón de campeones"; la artista asegura que ha tenido un cambio en el baile y que lo ha hecho mejor que en la anterior temporada.

