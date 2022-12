Toñita se cayó en el arranque de la final de Las Estrellas Bailan en Hoy

Toñita conocida como “La negra de oro”, saltó a la fama tras su paso por La Academia en su primera temporada, pero en los últimos días ha dado de qué hablar por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues ocurrieron situaciones bastante controversiales.

Recordamos que en uno de los anteriores programas, la artista rompió en llanto por las críticas de Emma Pulido, lo que desató un escándalo en pleno programa en vivo, debido a que la cantante reveló una situación muy privada de su vida.

Pero, pese a las críticas y de haber estado en la cuerda floja, la cantante logró defender su lugar en la semifinal del programa de Televisa, pero durante la presentación de la final del reality de baile, la famosa acaparó las miradas de los usuarios porque se cayó.

¿Qué le pasó a Toñita en la final de Las Estrellas Bailan en Hoy?

En el inicio del programa de Televisa, las parejas deleitaron a la audiencia con una espectacular coreografía al ritmo de la canción "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, además participaron tanto las conductoras como los integrantes del jurado.

Pero, en el segundo 50 del video que compartió el matutino en YouTube, la cantante no logró coordinar sus movimientos y cayó al piso. Por su parte, los usuarios comentaron: "Una vez más quiso besar el suelo", "Medio accidentado el opening".

Te puede interesar: Tras polémica, Toñita exige disculpa en programa de Televisa

¿Qué le pasó a Toñita?

La cantante rompió en llanto en pleno programa de Televisa

La cantante Toñita ha pasado por momentos muy complicados en su vida, pues el pasado mes de noviembre confirmó que se divorció de su esposo luego de más de 15 años de relación, así lo anunció en el programa matutino de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram