Toñita revela que sostuvo un romance con Yahir: “Lo disfrute y me gustó”

Toñita habla del romance que mantuvo con Yahir

En una reciente entrevista Toñita sorprendió al revelar que durante varios años sostuvo un romance “sin etiquetas” con Yahir, esto después de que el público fue testigo de los comentarios “pícaros” que la cantante le lanzaba a su excompañero de La Academia.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer la gran relación que Toñita y Yahir mantenían, durante su participación en la primera generación de La Academia, donde surgieron rumores de un romance, sin embargo nunca lo confirmaron.

Ahora que Yahir se convirtió en el conductor de La Academia 20 años y acapara los chismes de la farándula, su excompañera Toñita confiesa que sostuvieron un ”amorío” y da detalles.

Romance entre Toñita y Yahir

Toñita revela que por varios años tuvo un romance con Yahir.

En una entrevista para el programa “De Primera Mano”, la ex académica Toñita habló del romance que sostuvo con Yahir, revelando que duró varios años, sin embargo nunca formalizaron.

“No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”

De igual forma, la cantante afirmó que nunca surgió una relación, debido a que tenían intereses diferentes:

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto”.

Aunque nunca fueron novios Toñita, reveló que disfrutó mucho el romance que sostuvo con Yahir y agregó que no le importa si muchas personas no le creen.

“Lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”.

¿Qué pasó con Toñita de la Academia?

Yahir es el conductor de La Academia 20 años

Actualmente la cantante Toñita forma parte del concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy” y aunque el estreno de La Academia contó con la participación de varios exalumnos, ella no fue parte de la celebración por los 20 años de la primera generación.

Por su parte, Yahir es el conductor de la nueva generación de La Academia y su participación ha generado mucha polémica, debido a que es su primer proyecto como conductor.

Finalmente Toñita reveló que sigue siendo muy amiga de Yahir, mismo que se comprobó con un video donde se reencontraron y demostraron que aún existe una gran química entre ellos.

