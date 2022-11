Toñita revela que enfrentó la hospitalización de su hija completamente sola

Toñita, la ex participante de La Academia y ahora bailarina en “Las Estrellas bailan en Hoy”, contó cuál fue uno de los momentos más difíciles que vivió en su vida personal, pues se acaba de separar y su hija se enfermó.

Toñita reveló que no solo se acaba de divorciar del papá de su hija, lo que le ha provocado mucho dolor, sino que su hija enfermó de gravedad por la que la tuvieron que ingresar en un hospital.

Sobrellevar la enfermedad de su hija fue todavía más difícil para Toñita porque no contó con el apoyo de su ex esposo y a pesar de que es papá de la pequeña, él nunca fue a verla. Quédate en La Verdad Noticias que te contamos qué es lo que dijo.

Esto reveló Toñita sobre el padecimiento de su hija

Toñita comparte este comunicado en el que cuenta todo.

Toñita prefirió no revelar qué enfermedad padecía su hija, pero contó que fue un gran susto el que se llevó pues la ingresaron de emergencia y sin el apoyo del papá de la pequeña. Además, que estaba incomunicada de cualquier miembro de su familia.

“La pasé de Caín porque me tocó estar sola con ella, cosa que me dolió bastante. Su padre no estaba. No tenía acceso al teléfono, estaba en pediatría, no podía salir a comer, no me dejaban salir a ningún lado” dijo la bailarina de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Aunque después reveló que el padre de su hija se fue de viaje por trabajo, pero lo necesitaba mucho: “Él tuvo que salir, no pudo estar allí con ella, él tuvo que viajar y me sentí la mujer más fregadamente sola”.

