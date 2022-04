Toñita revela porque no será parte de La Academia 20 años

Toñita es la famosa cantante veracruzana que recientemente señaló que está agradecida con el proyecto La Academia, pero también tiene que trabajar porque tiene una hija y tiene que mantener cosas.

Hay que destacar que la Academia, reality show de TV Azteca del que han salido artistas como Myriam Montemayor, Carlos Rivera, Yahir y Víctor García, está preparando una nueva edición con la que conmemorará sus 20 años.

Ante el inminente estreno de este programa, la cantante Toñita, participante de la primera generación, contó en entrevista con varios medios de comunicación por qué no participará.

¿Por qué Toñita no participará en La Academia?

“Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo, y a mí en ningún momento me han llamado. No soy relevante para ellos, entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante, sí te necesitan y sí te ocupan”.

“Si ellos son los que crearon todo esto y no quieren llamarnos, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ellos”.

La famosa Toñita también agregó: “Es como cuando la gente te dice ‘”Eres una malagradecida”. Y dices: “¿Por qué voy a ser una malagradecida?”. Estoy tocando puertas y me las abren, y me voy a ir donde me van a abrir las puertas, no voy a rogar donde no me las abren”.

Pero eso no fue todo, pues Toñita señaló que está “agradecida con el proyecto”, pero “también tengo que trabajar, tengo una hija, tengo que mantener cosas. Entonces, no voy a estar llorando donde no me pelan y no me hacen caso, mejor voy a tocar puertas donde sí me hacen caso y me dan trabajo, cualquier persona lo haría”.

Exalumnos tendrán celebración privada

Exacadémicos

“Nosotros sí nos vamos a reunir para celebrar, eso es de ley, del 1 al 4 de julio. Algo muy bonito y muy tranquilo. Es una reunión privada, nos vamos a juntar para convivir, recordar y estar las personas que necesitamos estar, los que puedan ir”, reveló.

Además, opinó sobre otra ausencia: la de Lolita Cortés. “Es de otras generaciones. Con nosotros nos tocó Gavito, Memo Gil… a lo que voy es lo siguiente: si ellos no te llaman, uno no va a andar rogando, y lo digo con todo respeto. Si no te buscan es porque no eres relevante para ellos, ya buscaran a quienes sí sean relevantes”, indicó.

Cabe destacar que la polémica Toñita externó: “Lo que uno debe hacer es ir, buscar, tocar puertas y trabajar duro, para que después sí te busquen”.

