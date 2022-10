Toñita responde ante las críticas que le hicieron tras su pelea con Manelyk

Toñita de La Academia y Manelyk González de "Acapulco Shore" se enfrentan a un duelo de baile en “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Sin embargo, ahora están en medio de dimes y diretes después de los comentarios de la ex académica.

Como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, Toñita afirmó que Manelyk ganaría el concurso por los votos, no por sus habilidades en el baile. Esto enfureció a Mane y también al público que han criticado a la ex académica.

Pero el día de hoy, Toñita habló al respecto y se defendió ante los ataques del reportero Edén Dorantes. Ella asegura que solo fue su punto de vista, no era su intención ofender a Mane ni al resto del público que la ataca.

Así se defendió Toñita de los ataques por lo que le dijo a Mane

Toñita habla sobre su pelea con Manely.

Toñita afirma que al decir que Manelyk ganaría de votos no tenía la intención de ofender a nadie: “Dije ‘no baila, pero tiene un montón de seguidores’. A mí, personalmente, puedo decir que, tanto Mane como yo, no bailamos, así como otros que bailan más bonito, a eso me refería, pero sí somos muy trabajadoras”.

Además, compartió que ella ya habló con Mane sobre lo sucedido y quedaron bien, pues Toñita le dijo que también ha estado en los primeros lugares y no por sus habilidades sino por la votación de sus admiradores.

Por último, aseguró que siempre ha sido muy fan de Mane cuando ella salía en "Acapulco Shore" y confiesa que solo por ella veía el reality show de MTV. Aunque asegura que no hará una disculpa pública aunque usuarios la sigan criticando.

¿Cuántos años tiene Toñita la de La Academia?

Toñita tiene esta edad:

La famosa Toñita actualmente tiene 42 años de edad y es de Tantoyuca, Veracruz. Ella saltó a la fama al participar en la primera temporada de la Academia.

