Toñita renuncia a 'Las Estrellas Bailan en Hoy', ¿Se va a 'La Academia'?

"No puedo más": Toña deja 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Todo parece indicar que Toñita ha llegado a su límite y a partir de este día abandona la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy, indicando que ha sido una grata experiencia para ella.

La polémica celebridad reveló a través de sus redes sociales que pese a los intentos no logra cautivar del todo a los jueces, por lo que ha tomado la decisión de abandonar la competencia.

Toña quién incluso ha sufrido caídas en vivo y ataques de pánico, reitero lo cansado y agotador que puede ser una experiencia cómo esta, sobre todo si no se tiene el apoyo de la pareja ideal.

"No puedo más": Toña deja 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

A través de sus redes sociales la famosa "negra de oro" lanzó el dardo sobre su supuesta salida del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, indicando que ha llegado a su límite.

"He decidido retirarme del reality show, ando lastimada, ando dolida y por más de que te rompas y hagas las cosas no les parece, agradezco mucho pero ya exploté y me tengo que ir", añadió.

Cabe Resaltar que Toña inició la competencia con el actor Chao, quién por motivos personales tuvo que abandonar el show, así como también otras celebridades como Gomita, Manelyk, Olivia Colins y Marisol Terrazas.

La producción de Andrea Rodríguez ha sido fuertemente criticada por no poder mantener al elenco principal, sumando semana a semana bajas que desde luego causan enojo en los televidente.

Te puede interesar: Toñita habla de los problemas que la distanciaron de Cynthia Rodríguez

¿Toñita estará en 'La Academia'?

¿Toñita estará en 'La Academia'?

Tras anunciar su salida del "Programa Hoy", de inmediato se especuló que Toña llegaría a TV Azteca para una participación especial en La Academia.

Aunque se reveló que no fue invitada supuestamente por órdenes de Miriam Montemayor, la famosa cantante ahora podría analizar su regreso a la televisora del Ajusco.

Mientras tanto Toñita estará presente este jueves en el Programa Hoy donde se hablará los temas de su salida.



¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!