Toñita quiere ser superheroína en Marvel como Tenoch Huerta

Toñita se ha visto inspirada en la incursión de los mexicanos en Marvel, pues ha revelado que aspira a participar en una película de superhéroes; incluso se va aplicar con el inglés.

Hay que destacar que el talento mexicano se ha abierto camino en Hollywood desde hace varios años, pero recientemente el público está aplaudiendo las actuaciones de Mabel Cadena y Tenoch Huerta en la película Black Panter: Wakanda Forever.

Ante esto exito, la famosa Toñita de La Academia se apunta para hacer una película de superhéroes, pues aunque lo ve como algo lejano, ella le entra a donde la inviten.

El éxito de mexicanos en Marvel

Tal parece que la participación de Tenoch Huerta, de 41 años de edad, en la última película de Marvel, ha inspirado a otros actores a buscar el sueño hollywoodense, es por eso que Toñita se apunta para una película de Marvel, pues asegura que ella le entra a lo que sea.

En esta ocasión, la exacadémica, de 42 años de edad, fue cuestionada sobre si le gustaría seguir los pasos de Mabel Cadena y Tenoch Huerta, y ella está más que dispuesta para trabajar con Marvel.

“Para empezar me falta prepararme, digo, si se da la oportunidad obviamente que yo digo que sí. Creo que los morenos, si te refieres a lo de Tenoch, se me hace super fregón que una persona de piel morena esté en Hollywood, tanto Yalitza como Tenoch”.

Toñita cree que el reconocimiento que está teniendo Tenoch Huerta, es porque se ha ido preparando desde hace años: “Creanme que si voltean a ver a los morenos, yo feliz, pero ahorita me estoy enfocando en mi música. Marvel, si me tengo que aplicar en el inglés, yo me aplico”.

Toñita espera una oferta de Marvel

La polémica Toñita está en espera de una oportunidad para formar parte del universo de Marvel, es por eso que asegura que si fuera una super heroína de Marvel, su poder sería leer mentes.

“A parte unos poderes peligrosos, te quemo” dijo Toñita, quien asegura está abierta a cualquier oferta laboral, pue actualmente, Toñita está trabajando en “Las Estrellas bailan en Hoy”, donde ha tenido algunos problemas con Ema Pulido, pero ella sigue adelante.

Cabe destacar que la cantante se ha enfrentado a varios problemas personales, pues recientemente informó que se separó de su esposo y que su hija había atentado contra su vida, es por eso que Toñita se ha enfocado en el trabajo, terapia y el bienestar de su hija; pues asegura que su primogénita está mejor y recibe ayuda para mejorar su estado emocional.

