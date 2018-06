Toñita no regresa a Tv Azteca por malas pagas

Este 24 de junio se presentará un programa especial en TV Azteca con la primera generación de La Academia, la misma que surgió hace 15 años con mucho éxito, sin embargo cuando todo parecía miel sobre hojuelas una de las cantantes más reconocidas de este grupo dijo que no participaría.

Toñita o Toña, aclaro en su fan page oficial de Facebook que no participaría en este evento especial, además alegó que la nueva generación debe forjarse su propio camino como alguna vez lo hicieron ella y sus compañeros.

Todo queda en duda y una vez más pues quienes eran los grandes ausentes de la gira Primera Generación eran Yair y Nadia, sin embargo en los promos aparecen sus imágenes como invitados especiales, cabe destacar que Yahir trabajaba hasta hace poco para Televisa y ahora que sale la segunda temporada de Mi marido tiene familia, 'Mi marido tiene más familia' suene un poco descabellado por parte del cantautor, siendo que está telenovela revivió su extinta carrera.

Gira Primera Generación

Esto fue lo que Toñita de la primera generación dijo mediante un comunicado que subió a su fan page oficial de Facebook que fue dirigido a su público, ante la cercanía de la nuevo programa especial de La Academia primera generación y del regreso del programa a TV nacional con una nueva generación .

"Para todo mi público:

Mis queridos Amores lamento informarles que yo no estaré en tan mencionado reencuentro, creo que la nueva generación debe forjar su propio camino sin la 1ra generación, yo por mi parte siempre agradeceré haber pertenecido a tan importante proyecto pues de ahí salí, les mando un besote y espero dispersar sus dudas y no, no es ser mal agradecida yo no laboro para la empresa desde el 2007 y cuando me llamaban ahí estaba sin cobrar un peso, así que si hacen cuentas a uno le salen debiendo, pero uno se cansa y hay que buscar nuevas rutas un besotes". Se argumentó Toñita

Sin embargo durante las invitaciones de las ruedas de prensa del evento su nombre se encontraba en la lista a diferencia de la de Nadia y Yahir, quienes ahora aparecen en el promocional en video del especial de la Academia Primera Generación, y su imagen son tomadas como principales junto a Raúl Sandoval y Laura Caro.

Yahir

Nadia

Raúl Sandoval

Cabe mencionar que el año pasado los exalumnos de la Academia se reunieron para realizar una gira, sin embargo está no pertenecía a la empresa del Ajusco, y por ende Toñita fue parte, en aquel momento ni Yahir ni Nadia se unieron a la gira y es ahora que TV Azteca usa sus imágenes para promoverlos dentro de este nuevo especial.