Toñita de la Academia da la espalda a TV Azteca ¡Se va con Televisa!

Toñita, nacida en Veracruz, es uno de los rostros más conocidos de La Academia, al ser parte de la primera generación del popular reality show de música que TV Azteca trajo al mundo.

Toñita se une a programa de Televisa

Sin embargo, Antonia Salazar Zamora, conocida en el medio artístico como “Toñita” le ha dicho adiós a TV Azteca, la televisora que le dio fama - aunque sea momentánea-, para unirse a las filas de su histórico competidor, Televisa.

El programa de Televisa, “La Sorda” confirmó la entrada de Toñita a su equipo de conductores a través de unas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

Aunque Toñita lleva un tiempo sin gozar del mismo nivel de popularidad que tenía en sus días como académica, sus fans aún la reconocen y no les agrado la noticia de su salida de TV Azteca.

Toñita dice adiós a TV Azteca

En 2002, Toñita fue elegida para ser parte del reality show que cambiaría su vida y dominaría las televisiones de México, La Academia.

Aunque fue la séptima alumna en dejar La Academia, durante las primeras semanas del show, Toñita estuvo entre los primeros lugares de popularidad antes de su expulsión.

También te puede interesar: La Academia: Director de TV Azteca defiende al reality show de las burlas

Finalmente, el concierto de ex -alumnos le permite regresar a La Academia de TV Azteca, pero Toñita nuevamente es eliminada una semana antes de que inicien las finales.

¡Hola Televisa!

Ahora, Toñita se a unido al elenco de “La Sorda” de Televisa, junto a Bianca Uribe, Diogo Solorio, Eulises Peña y D´Garay.

“Tenemos un foro muy bonito y aunque he hecho conducción como invitada me gusto y me siento capaz. Me iré puliendo con el tiempo pero me mostraré natural con mi manera de ser”, dijo Toñita sobre el proyecto con Televisa.

Pero la noticia no le agradó a sus fans quienes la llamaron “Traidora” por dejar TV Azteca en favor de Televisa.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana