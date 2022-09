Toñita aseguró que no se burló de Myriam Montemayor al cantar "Como la flor"

La cantante Toñita volvió a causar controversia por sus polémicos comentarios y todo surgió porque le preguntaron si hizo una parodia imitando a Myriam Montemayor al ritmo de "Como la flor", pero "La negro de oro" rompió el silencio y reveló que no se burló de ella.

Y es que, la ex alumna de La Academia se viralizó en las redes sociales por la imitación que hizo durante un programa de radio con Yordi Rosado, donde cantó muy al estilo de Myriam aquella emblemática canción de Selena Quintanilla.

En La Verdad Noticias te compartimos que aquella parodia imitando a Myriam causó revuelo, varios usuarios arremetieron en contra de "La negra de oro", quien dijo que es una artista y que le pidieron que cantara la canción, dejó en claro que nunca mencionó a la ganadora de la primera generación.

Toñita asegura que no imitó a Myriam Montemayor

En un video que compartió el canal de YouTube de Berenice Ortiz comentó: "Si la gente me dice canta '¿Como la flor', yo te voy a cantar 'Como la flor' porque soy una artista, a eso me dedico, de hecho en mis shows yo la canto...yo jamás me burlé, ni la mencioné ni nada". Expresó.

Por otro lado reaccionó sobre una supuesta demanda que Montemayor habría puesto en contra de la cantante, y dijo que todo es falso, ya que no ha recibido alguna notificación. Cabe mencionar que la artista acudió al evento de José José.

Te puede interesar: Toñita renuncia a 'Las Estrellas Bailan en Hoy', ¿Se va a 'La Academia'?

¿Qué dijo Toñita de Myriam?

La cantante y Montemayor han protagonizado polémicas en redes sociales

En la reciente entrevista que concedió la cantante Toñita, admitió que no recuerda quién es Myriam, pues el pleito entre ambas sigue dando de qué hablar. Aquel pleito surgió en el 2019 cuando "La negra de oro" llamó hipócrita a la cantante tras los comentarios de Myriam.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram