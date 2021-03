Toñita, ex académica, vuelve a causar polémica en las redes sociales, pues en una reciente entrevista con el programa De Primera Mano volvió a asegurar que Cynthia Rodríguez perjudicó su carrera musical, e incluso reveló que por culpa de ella la vetaron de TV Azteca.

“Me quitaron cosas por culpa de ella y si ella está bien posicionada y bien parada pues me van a vetar. Estoy en Queretaro haciendo rueda de prensa y me prohibieron en Azteca. Ahí ven el poder de las personas”, reveló Toñita, también conocida como La Negra de Oro.

Asimismo, la ex académica reiteró que la conductora Cynthia Rodríguez es una persona con un gran poder en TV Azteca y que por su culpa ella ya no pudo trabajar en la televisora, situación que asegura, provocó que su carrera musical no tuviera el crecimiento adecuado.

“Cuando alguien tiene influencia y está bien posicionado te vetan porque uno está haciendo lo que tienes que hacer, es abuso de poder”, añadió Toñita.

Toñita vuelve a atacar a Myriam Montemayor

Toñita de La Academia vuelve a arremeter en contra de Myriam Montemayor.

Por otro lado, la polémica Toñita confesó que Myriam Montemayor mantuvo encerrado por 15 días a un novio, esto debido a que la cantante no quería que él viera a otras mujeres: “Sé quién es la persona, no lo quemó porque es un amigo mío, pero pregúntenle a ella a quién encerró por 15 días por celosa porque no quería que viera a otras mujeres”.

La ex académica no reveló la identidad del ex novio, pero recomendó a la prensa preguntarle a la ganadora de La Academia sobre el tema: “Yo dije el pecado, más no voy a mencionar el pecador. Ella debe saber realmente quién es, hay que preguntarle a la señora”.

Por último, “La Negra de Oro” aseguró que la ex pareja de Myriam Montemayor contará todo lo que vivió con la cantante cuando él se sienta listo: “El novio al que le pasó va a hablar en su momento y va a decir las cosas que tenga que decir porque es violencia encerrar a una persona, es un secuestro. Cuando él quiera hablar lo va a hacer”.

