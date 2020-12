Toñita “La Negra de Oro” nos cuenta en exclusiva todo sobre su nuevo sencillo

En una entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, Toñita, la cantante reconocida por egresar del reality show de Tv Azteca “La Academia” en su primera generación, nos reveló todos los detalles sobre su nueva canción “Castillos en el aire”, la cual a su primera semana de lanzamiento, ha tenido una gran aceptación por parte del público.

La famosa oriunda de Veracruz, explicó que con este proyecto se siente en una zona segura, pues desde siempre le ha gustado cantar música Vernácula, o bien Regional, por lo que con esta canción nos muestra que, aunque tiene un talento multifacético, lo suyo es la música grupera y regional.

Esta canción fue escrita por el compositor Temoc Luna, quien le ofreció dar voz a su letra, y nos contó que este proyecto va dedicado para todas aquellas personas que han tenido una relación complicada, pero que se valoran más como para que nadie las ate.

Entre la conversación que tuvimos con la ganadora del segundo desafio de estrellas, nos contó que, para ella, La Academia es un proyecto que recuerda con mucho amor, y aunque a ella un día le gustaría que la llamaran “La Negra de Oro” en vez de “Toñita de La Academia”, no puede sentirse mal de llevar ese apellido, pues es el proyecto que la vio nacer, y del que siempre estará agradecida.

“En mi caso, yo no tengo ningún problema, que me encantaría que fuera después “Toñita: La Negra de Oro” me encantaría, pero tampoco me molesta, es algo de lo cual siempre voy a estar agradecida con ese proyecto que nos catapultó, y yo no puedo negar eso”.