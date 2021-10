Toni Costa ya olvidó a Adamari; se rumora que está saliendo con una tiktoker

Toni Costa y Adamari López anunciaron durante mayo de este año que después de 10 años de relación, decidieron separarse por el bienestar de cada uno y el de su hija en común. Han pasado cinco meses desde que ya no están juntos, y parece que el bailarín español se ha dado una nueva oportunidad en el amor con una guapa tiktoker.

Durante mucho tiempo se ha rumorado que el motivo de la separación de la famosa pareja fueron las infidelidades, pero tanto Toni como Adamari han logrado sobrellevar las especulaciones de su ruptura y continúan apareciendo juntos en ocasiones por el bien de su hija, Alaïa.

No obstante, ahora el programa Chisme No Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguran que el bailarín estaría saliendo con una hermosa influencer llamada Evelyn Beltrán; pero no se sabe si ella fue la causante de que Adamari López se separara de Toni Costa.

Toni Costa y su supuesto romance con Evelyn Beltrán

Las supuestas pruebas del romance entre Toni y la tiktoker Evelyn Beltrán conocida también como "La Bichota", surgieron porque ambos han mostrado tener mucha interacción entre ellos en las redes sociales, de acuerdo con el programa de espectáculos.

La guapa tiktoker probablemente es el nuevo amor de Toni/Foto: Vida Moderna

Evelyn tiene más de 44 mil seguidores en Instagram y más de 5 mil en Tik Tok, pero desde que se desataron los rumores de su amorío con Costa, ha puesto en privado sus cuentas. Según Chisme No Like , Beltrán vive en Texas y tiene un hijo de 4 años, un año menor que la pequeña Alaïa. Por ahora, Toni no ha aclarado estas especulaciones.

Adamari López también podría tener un nuevo amor

Tras separarse de Toni, Adamari ha dado un radical cambio/Foto: Vive USA

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Toni no es el único que posiblemente ya olvidó a su ex pareja, puesto que Adamari López desató rumores de romance con Nacho Lozano, conductor que labora con ella en el programa “Hoy Día”.

Aunque también se ha vinculado sentimentalmente a Adamari con el actor Cristian de la Fuente, pero ambos han aclarado que lo que hay entre ellos es solo amistad, pues el actor está casado con Angélica Castro. Hasta ahora, López tampoco ha reaccionado al supuesto nuevo amor de Toni Costa.

