Toni Costa sorprende a Adamari López con romántica sorpresa en San Valentín.

Rodeado de polémica desde el principio, Robert Pattinson mantiene a los fans de DC Comics a la expectativa, pues todos desean saber cómo lucirá el traje de Batman en la nueva película dirigida por Matt Reeves. Como un primer adelanto, se dieron a conocer algunas imágenes en las que se aprecia al actor caracterizado como el caballero de la noche y de inmediato se viralizaron y pusieron en tendencia mundial el hashtag #TheBatman En el video que dura menos de un minuto, se distinguen algunos cambios en el traje y la máscara del personaje, aunque por la tenue luz roja que lo ambienta, es difícil distinguir los detalles, por lo que la espera continuará durante algún tiempo ¿Crees que la versión de Robert Pattinson supere las interpretaciones anteriores de Batman? . . . . #batman #thebatmanmovie #thebatman2021 #dccomics #robertpattinson #mattreeves #elcaballerodelanoche #dcuniverse #dc #fanart #comics #movies #batifans

