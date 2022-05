Toni Costa se enfrenta a Niurka para defender a Adamari López

La cubana arremetió contra Adamari López al llamarla "gorda y fea" en televisión internacional.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos sigue dando de que hablar y una prueba de ello son las fuertes declaraciones que Niurka Marcos realizó en contra de Adamari López, mismas que no fueron del agrado de Toni Costa, quien no dudó en enfrentarse a ella con tal de defenderla.

El escándalo comenzó cuando la vedette mencionó durante una plática con sus demás compañeros que quedó sorprendida al ver que Adamari había engordado demasiado. “Hubo una época que se puso fea, embarnecida, ajada, gorda y ojerosa. Yo no sé, pero engordó horrible”, declaró sin importar que las cámaras de Telemundo estén grabando.

Toni Costa asegura que no permitirá que le falten el respeto a la madre de su hija en #LCDLF2 ���� pic.twitter.com/39O5gcb5DT — Luis Cisneros (@iamlviscsnrs) May 17, 2022

Aquel instante pasó desapercibido para el bailarin o al menos eso es lo que intentó demostrar, pues horas más tarde le confesó a los demás miembros que consideraba los comentarios de Niurka como una falta de respeto a la madre de su hija y que hablaría con ella para arreglar las cosas de una manera pacífica.

“Ella sabe que se pasó, ella le ha faltado respeto a mi hija, si le faltas el respeto a su mamá, le faltas el respeto a mi hija; porque ella me puede decir mañana: ‘Oye papi, ¿por qué no defendiste a mi mami?’”, declaró Toni Costa, quien en ese mismo show confesó que su separación fue un momento gris en su vida.

Toni Costa encara a Niurka Marcos

Tal y como había prometido, el hoy novio de Evelyn Beltrán se acercó a “La Mujer Escándalo” para comentarle sobre cómo se sentía al respecto de las declaraciones que realizó en contra de su ex pareja y madre de su hija. Ante su sinceridad, ella le pidió perdón y le prometió que no volverá a despotricar contra Amairani López, al menos no frente a él.

“Me encanta que lo hayas hecho porque habla del corazonzote tan grande que tienes, y no solamente habla del corazón, habla del gran papá que tiene tu hija… Tal vez yo no me arrepienta de lo que dije, pero delante de ti nunca lo diré para no comprometerte, para que no le tengas que dar una explicación a tu niña”, declaró Niurka Marcos para después abrazarlo.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos 2?

La Casa de los Famosos 2 promete ser un éxito en lo que a rating respecta.

La Casa de los Famosos 2 se transmite únicamente por Telemundo. Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el sitio web de la televisora ofrece contenido exclusivo y una emisión continua 24/7 de todo lo que ocurre dentro del reality show, tal y como la íntima plática entre Niurka y Toni Costa, misma que no se vio en la televisión.

Fotografías: Redes Sociales