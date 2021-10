Toni Costa se deja ver con “La Bichota”, así reaccionó Adamari

Recientemente salió a la luz que Toni Costa, ex esposo de Adamari López, está saliendo con una influencer y esto supuestamente se comprobó en un video en dónde lo vemos recibirla en el aeropuerto de Miami.

Esto se dio a conocer en el programa de espectáculos, Chisme No Like, en donde desde hace varios días han señalado a Evelyn Beltrán "La Bichota" como la nueva pareja sentimental del ex de la guapa Adamari.

“Toni Costa recibió hoy, a las 9:40 de la mañana en el Aeropuerto internacional de Miami, que venía desde Austin, Texas, por American Airlines... ‘La Bichota’ llegó a Miami y la recogió el bailarín de zumba”, dijo Javier Ceriani, conductor del programa.

La Bichota y Costa se dejaron ver en Miami

El periodista dijo que con estas imágenes se comprueba todo lo que habían afirmado en el programa y que estos dos personajes tienen una relación sentimental aunque no abundan si este fue el motivo de la separación con la actriz y madre de su hija.

“Evelyn llegó con una maletita pequeña, se la llevó a Weston, a dar una clase de zumba y ya esta noche disfrutarán de la ciudad del sol, Miami”, indicaron.

En este programa de chismes del espectáculo también recordaron que Adamari fue la que tomó la difícil desición de dejar a Toni, mencionando que no era sano para ella ni para su hija Alaia, pero no brindó más detalles sobre su separación.

Costa se deja ver con “La Bichota”, así reaccionó Adamari

El periodista también contó que él ya olvidó a Adamari con la tiktoker y que el romance entre Toni y ‘La Bichota’ es tan real que mientras ella llegaba a Miami, Adamari López reaccionó con un video en Instagram.

La grabación muestra a un águila siendo atacada por un cuervo, que termina cayendo al vacío por falta de oxígeno, cuando “su presa” decide volar más alto en lugar de luchar.

Adamari López acompañó su publicación con un breve texto que decía así:

“Escoge sabiamente qué quieres ser... eso que escojas definirá tu vida. Yo soy águila”

¿Por qué terminó Adamari López con Toni Costa?

Aunque la bella Adamari López no dio detalles exactos sobre su separación con Toni Costa, si mencionó que no iba a permitir que su esposo le siguiera fallando despues de ya haberle dado una oportunidad antes, muchos concretaron que se refería a una infidelidad pero esto no se ha comprobado hasta el momento.

“Estábamos pasando por una situación que había ocurrido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”, dijo.

