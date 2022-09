Toni Costa le pide perdón a Ivonne Montero por maltrato en La Casa de los Famosos

El video de la reconciliación entre ambos famosos ya es viral en todas las redes sociales.

La Casa de los Famosos 2 llegó a su fin el pasado 8 de agosto y aún sigue dando de que hablar en las redes sociales, esto debido a que Toni Costa se armó de valor y durante una transmisión de Instagram le pidió perdón a Ivonne Montero por todos los malos tratos que ella recibió por parte de él durante el tiempo que estuvieron juntos en la competencia.

“Aquí estoy dándote la cara y diciéndote, como te dije cuando saliste como campeona, qué lástima no haber creído 100% en todo lo que me decías”, fue la manera en como inició su mensaje la ex pareja de Adamari López para luego añadir: “Me disculpo, uno no llega a darse cuenta y no ve la realidad total de todo”.

La actriz y cantante fue víctima de malos tratos durante su estancia en La Casa de los Famosos 2.

El también bailarin reconoció sus fallos luego de ver los videos de la transmisión 24/7 del show que circulan en Internet y felicitó a su compañera por saber manejarse ante tensas situaciones: “Yo valoré mucho esa parte tuya de que aguantaste unas peleas desastrosas y siempre estuviste ahí fuerte hasta el final".

Finalmente, Toni Costa le agradeció por haberle brindado su amistad: “Te agradezco de corazón esa amistad, ese cariño, ese apoyo que me diste… Gracias y nuevamente discúlpame por no haber sido esa persona que a lo mejor juntos hubiéramos hecho muy buena mancuerna hasta el final”.

Ivonne Montero acepta las disculpas de Toni Costa

Por su parte, la actriz, quien lo primero que hizo al salir de la casa fue reencontrarse con su hija, mencionó que tuvo una conexión muy especial con su compañero que no tuvo con otros y que entendía la razón de sus actitudes. Asimismo, menciona que se encuentra bien consigo misma por la manera en cómo se manejó dentro del show.

“Y bueno el juego se dio así, no pasa nada, por supuesto que no pasa nada, y sigue en pie en el momento que vengas a México que tú quieras hacer algo, clases acá, te apoyamos de mil amores”, dijo Ivonne Montero.

Te puede interesar: Ivonne Montero no quiere ver a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2

¿Quién ganó La Casa de los Famosos 2?

La actriz ganó la segunda temporada del reality show de Telemundo al recibir el 33.8% de los votos del público.

Ivonne Montero es la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz sobrevivió 91 días encerrada en una habitación junto a otras 16 celebridades y obtuvo el triunfo al recibir el 33.8% de los votos del público, quien decidió que ella merecía ganar los 200 mil dólares.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales