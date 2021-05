Toni Costa arremete contra los que lo señalan de traicionar a Adamari López

El bailarín Toni Costa tras fuertes rumores que se destapan en las redes sociales, luego de que la actriz Adamari Lopez anunciara su separación, ha enviado un fuerte mensaje a los que lo tachan de infiel.

Resulta que por medio de sus historias de Instagram, el también empresario hizo un llamado para que no crean todo lo que circula en el mundo de internet, pues reiteró que algunas cosas son inventadas, como es el caso de la presunta infidelidad con un hombre.

Fue de esta manera que la ex pareja de Adamari Lopez expresó el siguiente mensaje: Hagan el favor de no creer todas las mentiras que están diciendo, no se dejen llevar por lo que inventan, todo eso viene de corazones vacíos y sin amor. El tiempo de Dios es perfecto.

Toni Costa y la separación de Adamari López

Mensaje de Toni Costa

Fue el pasado 27 de mayo cuando la guapa Adamari López compartió en un video que tras un década de relación con el español decidieron separarse, aunque no descartó la posibilidad de poder salvar su matrimonio.

La actriz entre lágrimas dijo: Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla.

Los fuertes rumores de la separación

Y no fue para menos pues Adamari López y Toni Costa tras 10 años de relación acapararon los reflectores en los últimos días, situación que dio origen a una infinidad de rumores y especulaciones sobre el motivo que llevó a la pareja a tomar esta complicada decisión.

Cabe destacar que periodista Javier Ceriani reveló que el supuesto motivo del rompimiento de la pareja fue que la actriz comenzó a tener sospechas de una presunta infidelidad por parte del bailarín.

