Toni Braxton se arrepiente de no haber tenido más sexo en su juventud ¡OMG!

Toni Braxton se arrepiente de no haber tenido más sexo en su juventud

La cantante de R&B líder en las listas de éxitos, Toni Braxton, dice que se arrepiente de algunas cosas que no hizo lo suficiente cuando era más joven.

En una entrevista con The Guardian, la creadora de éxitos como 'Un-break My Heart' de 52 años dijo que desearía haber festejado y tonteado más en sus primeros días.

"Me arrepiento de no haber tenido más sexo cuando era más joven", confesó Braxton al medio. "Debería haber bebido más. Debería haber ido más de fiesta. Incluso fumado más. Creo que mi educación religiosa me impidió hacer muchas cosas que debería haber hecho".

La ganadora del Grammy agregó que sentía que era demasiado mayor para disfrutar de todo eso ahora. "La forma en que funciona es que haces esas cosas a los 20 y 30 años y luego, a los 40, has ganado lo suficiente para pagar la terapia".

La religión en la familia Braxton

Braxton creció con varias religiones. Durante un tiempo, su familia se identificó como Testigos de Jehová, luego como católicos antes de decidirse finalmente por convertirse en metodistas unidos, el sexo prematrimonial está mal visto por todas esas religiones.

Al recordar haberle preguntado a su madre sobre sus frecuentes cambios religiosos, Braxton dijo que su madre lo atribuyó a que la década de 1970 era una "era muy religiosa".

Apenas el mes pasado, la hermana menor de Braxton, Tamar Braxton, fue hospitalizada después de que la encontraron inconsciente en una habitación de hotel en el centro de Los Ángeles. The Blast informó que Braxton fue descubierta por su novio David Adefeso.

A principios de agosto, la estrella del reality agradeció a Adefeso por "salvarme la vida", llamándolo "ángel en la tierra".

"Durante todo este tiempo, me tomaste de la mano, escuchaste mis llantos, me abrazaste cuando estaba débil. Has recuperado todo de mí", escribió en Instagram.

Tamar Braxton, hermana de Toni, trató de suicidarse hace unas semanas. La también cantante y estrella de televisión estaba pasando por una fuerte depresión debido a problemas laborales y eso la llevó a tratar de quitarse la vida/Foto: The Sun

El año pasado, mientras hablaba con 9Honey Celebrity, Toni reveló que se moría por conocer a la cantante australiana Delta Goodrem en su gira mundial planificada en ese momento. "Creo que necesito presentarme a mi nueva mejor amiga", dijo en ese momento. ¿Crees que si Toni hubiera tenido una juventud distinta, sería la artista que es hoy?