Tommy Mottola publica vídeo intimo...¡de su esposa Thalía! (VIDEO)

Tommy Mottola publica video intimo...¡de su esposa Thalía! (VIDEO)

Thalía sigue envuelta en la polémica y es que apenas hace unas semanas estuvo en el ojo del huracán debido la controversia de sus vídeos como “¿Me sienten, me escuchan? Y sus atrevidos vestuarios que han robado los suspiros de más de uno.

Su intimidad expuesta

Pero ahora ella no fue la causante de este nuevo escándalo, si no que fue su esposo Tommy Mottola, quien publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde Thalía aparece practicando yoga, y realiza unas posiciones demasiado comprometedoras que no dejan nada a la imaginación.

Aunque el esposo de la cantante tenia la intención de hacerle una broma, pues quería hacer un vídeo de ella en esas posiciones agregándole efectos de flatulencias pero el resultado fue otro. Y la publicación rápidamente se lleno de comentarios negativos expresando el descontento de los fans ante tan incomoda situación.

Y aunque Tommy Mottola eliminó el vídeo minutos mas tarde algunos usuarios pudieron hacerse con el vídeo.