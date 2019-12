Tommy Mottola le escribe a Mariah Carey y esta fue la reacción de Thalía

La cantante mexicana y reina del pop en español, Thalía tuvo una reacción muy peculiar al renacimiento de este año de “All I Want for Christmas is You” de Mariah Carey, la ex de su marido, Tommy Mottola.

Tommy Mottola y Mariah Carey juntos hace 25 años

“All I Want for Christmas is You” lanzada hace 25 años por Mariah Carey - en una época en la que aún estaba casada con Tommy Mottola. alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 2019 y Tommy Mottola, esposo de Thalía tuvo algunas palabras para su ex.

“¡Felicidades de parte de Santa!¡Y después de 25 años All I Want for Christmas is You está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO) En serio… ¡es la mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!”, le escribió el empresario en Instagram.

“¡Siempre el bromista! Me estoy riendo a carcajadas, gracias”, respondió Mariah Carey.

¿”LO HICIMOS”?

¿Por qué dijo Tommy Mottola “lo hicimos”? El ahora esposo de Thalía fue parcialmente responsable del éxito de “All I Want for Christmas is You”, tema supuestamente inspirado en el romance con Mariah Carey.

Al escuchar el sencillo, Tommy pensó que sería un éxito rotundo y le insistió a Mariah el ponerla en un lugar preferencial en su álbum navideño de 1994. La canción alcanzó el primer lugar de ventas en ese año.

¿CÓMO REACCIONÓ THALÍA?

Thalía, intérprete de “Arrasando”, leyó los mensajes intercambiados entre su esposo de hace 19 años y su ex, ¿su reacción?

La estrella de las telenovelas, en especial de la “trilogía de las Marías”, Thalía reaccionó a la foto y comento con muchos emojis de manos aplaudiendo. Al parecer, la latina apoya el nuevo éxito de Mariah Carey.

Thalía quien siempre se ha mostrado optimista y relajada, con una visión positiva de la vida, parece no ser nada celosa, o al menos no en redes.

