Toman de rehén a famosa conductora en pleno programa(VIDEO)

El público no lo podía creer, famosa conductora de uno de los programas más importantes de América latina, vivió uno de los casos más espeluznantes de su vida. Pues fue tomada de rehén en pleno programa.

¿Quién es la conductora que fue víctima?

Fue a la Doctora Ana María Polo, a la cual le salió todo mal al revelar que durante la filmación de la nueva temporada, Caso Cerrado Edición Estelar, fue tomada de rehén en plena trasmisión.

La doctora Ana María Polo

La conductora dudaba en que dicho episodio saliera al aire, varios fans le pidieron que lo transmitiera pues considera que este tipo de violencia es algo muy real y está cobrando cada día más fuerza.

Tuvimos una situación se nos fue de las manos, uno de los litigantes el demandante de hecho perdió los cabales y me tomó de rehén, fue un momento amargo, fue un momento difícil, fue cuando yo realice el episodio, pero yo dije esto no se puede poner esto se fue de las manos, algo pasó aquí pero miramos el episodio y todo el mundo me decía ponlo Polo, porque mira este es el mundo en el que vivimos.

Dicho incidente no pasó a mayores pues el cuerpo de seguridad del programa actuó de inmediato, e incluso Polo aseguró que dicho problema no la detendrá pues seguirá haciendo justicia a quien se lo merece.

