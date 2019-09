Tom Welling regresa como SUPERMAN de Smallville (FOTOS)

Tom Welling REGRESA con su papel de Clark Kent de Smallville (FOTOS)

Tom Welling ha causado furor entre el mundo del espectáculos, luego de que se diera a conocer que será estrella invitada en el próximo crossover de Arrowverse "Crisis on Infinite Earths" de The CW.

Ha sobre salido también que el famoso actor repetirá su papel de Clark Kent en Smallville , porque no hay tal cosa como tener demasiados Superhombres en un evento masivo de superhéroes.

Hasta el momento los detalles son escasos sobre cómo figurará el Clark Kent de Welling en el crossover; sin embargo, sabemos que efectivamente descubriremos qué ha estado haciendo en los ocho años desde que Smallville terminó.

El productor ejecutivo del crossover, Marc Guggenheim ha comentado mediante un comunicado que: “Durante ocho años, Arrow se puso sobre los hombros de Smallville. En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin él…Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre "Crisis on Infinite Earths", nuestras prioridades fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent”.

Hay que destacar que Welling no es el único actor que aparece como el gran niño explorador azul en el crossover de cinco horas, que incluye Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow y Batwoman; puesto que Tyler Hoechlin volverá a interpretar su papel de Superman de Arrowverse, y Brandon Routh de DC Legends of Tomorrow , que interpretó al héroe en Superman Returns , aparecerá como otra versión de Superman y usará un traje inspirado en el diseño Kingdom Come de Alex Ross.

Si recordamos fueron 10 temporadas que Welling interpretó a un joven Clark Kent en Smallville , que rastreó el viaje del Kryptoniano desde el héroe de la escuela secundaria de un pueblo pequeño hasta un superhéroe que vive en Metrópolis, todo mientras evitaba cualquier vuelo.

En el final de la serie, Clark finalmente se puso la capa y las medias y tomó el vuelo para derrotar a Darkseid y sus secuaces Apokolips, el gran mal de la temporada final.

"Crisis on Infinite Earths" comienza con Supergirl el domingo 8 de diciembre, seguido de Batwoman el lunes 9 de diciembre y The Flash el martes 10 de diciembre.