Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El actor Tom Welling quiere aparecer en la serie The Flash. Lo recordamos por ser el Clark Kent de la popular serie Smallville. Y todo indica que Tom Welling quiere volver a ponerse el traje de Superman y aparecer en The Flash. Tom Welling actualmente se encuentra participando en la adaptación televisiva de Lucifer.

“Estoy más que dispuesto para aparecer en The Flash y tengo algunas ideas de cómo podría suceder si la cadena me lo pregunta. De hecho, creo que puedo lograrlo“, explicó el actor a Nuke The Fridge.

Superman ya hizo una aparición en Supergirl y con esto Tom Welling no podría aparecer en la serie como el hombre de acero. Sin embargo en The Flash, se han incluido elementos de mundos paralelos, esto podría permitir que Tom Welling haga una aparición en la serie. La forma sería en que Flash visite al Superman de Smallville. Un plus más para esta posible aparición es que tanto Smallville como The Flash pertenecen a la misma cadena. Lo que hace que no sea un problema real hacer el crossover. ¿Te gustaría ver al joven Clark Kent en The Flash?