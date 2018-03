Agencias/Diario La Verdad Estados Unidos.- Tom Sizemore es acusado de abuso sexual a una niña de 11 años. El hecho que se le imputa al actor fue sustentado por 12 miembros del elenco y staff que contribuyeron en el rodaje de la cinta "Born Killers" (Asesinos natos). Dicho actor ha participado el filmaciones como "Rescatando al soldado Ryan", "Pearl Harbor", "Heat", entre algunas otras. La acusación al actor está sustentada por 12 miembros que participaron en la película que fue filmada en el año 2003, cuando una pequeña actriz de 11 años de edad en el papel que desempeñaba tenía que sentarse en las piernas del actor para una escena. En el momento de las grabaciones el actor Tom Sizemore le introdujo a la pequeña los dedos en la vagina, esto fue indicado por los testigos que estuvieron presentes en ese momento.

Al respectó del caso el agente de Sizemore tampoco quiso dar declaraciones: "Nuestra posición es no hacer comentarios".

Luego de que fuera señalado por los terribles hechos, el actor fue separado de la producción durante varios meses y para poder volver a las grabaciones tuvo que esperar a que la familia de la menor decidiera no presentar cargos en su contra. A pesar de que en ese momento desató en el set un escándalo por lo ocurrido, el terrible acto no fue dado a conocer hasta este momento,por parte de algunos integrantes del medio del espectáculo. El medio "The Hollywood Reporter" localizó a la víctima que hoy tiene 26 años, pero no quiso ser identificada con el caso, aunque aclaró que está trabajando con sus abogados para analizar qué acciones podría tomar contra él y contra sus padres, que se negaron a presentar cargos en ese momento.Personal del medio habló con 12 personas involucradas en la producción de la película "Born Killers" y, explicando que el episodio tuvo lugar casi al final de la producción de la película. Cabe destacar que a lo largo de la carrera del actor Sizemore ha tenido un largo historial con problemas relacionados con las drogas y la justicia, con varios arrestos y algunas condenas por violencia de género.