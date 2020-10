Tom Parker, ex cantante del grupo The Wanted es diagnosticado con tumor cerebral/Foto: Eminetra New Zealand

Tom Parker, el cantante de la banda británica de chicos The Wanted, ha sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable.

El hombre de 32 años dijo que estaba "todavía en estado de shock" después de que le dijeron que tenía un glioblastoma en etapa cuatro hace seis semanas, y que estaba recibiendo quimioterapia y radioterapia en un esfuerzo por prolongar su vida.

En una declaración junto a su esposa, la actriz Kelsey Hardwick, Parker escribió en Instagram: “Hola chicos, saben que ambos hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué”.

“No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento”, confesó el cantante.

Él agregó: “Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos presentar todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera”.

Así descubrió Tom Parker que tenía el tumor cerebral

En una entrevista con OK! Magazine, Parker habló sobre cómo se sometió a pruebas después de sufrir convulsiones inexplicables, y los médicos confirmaron el diagnóstico mientras estaba de vacaciones familiares en Norwich hace seis semanas.

Al describir el momento de su diagnóstico, Parker recordó: “Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: 'Es un tumor cerebral'. Todo lo que podía pensar era, '¡Maldito infierno!' Yo estaba en shock. Es glioblastoma en estado cuatro y han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar solo. Todavía no lo he procesado".

La esperanza de vida en promedio para el glioblastoma en etapa cuatro varía de tres meses a 18 meses después del diagnóstico.

Hardwick, también hablando con OK! Magazine, dijo que el diagnóstico es "horrendo". Ella dijo: “Todavía no se siente real. No creo que Tom pueda procesar esta información. Es espantoso. Ver a tu pareja pasar por esto es muy difícil, porque ¿cómo puedo decirle que no deje que eso lo consuma?”

“Le quito el teléfono, porque de lo contrario se sentará allí y buscará cosas en Google y luego terminará en un agujero. Cuanto más buscas en Google, peor es la posibilidad de que te arroje, y eso no es bueno para nadie", expresó la actriz.

Tom y su paso por el grupo The Wanted

Parker alcanzó la fama a principios de la década de 2010 como parte de la banda de chicos The Wanted, alcanzando el número 1 con los sencillos All Time Low y Glad You Came. Desde que la banda hizo una pausa en 2014, interpretó a Danny Zuko en una producción en gira de Grease y llegó a las semifinales de Celebrity Masterchef.

Se casó con la actriz Kelsey Hardwick en el 2018. La pareja tiene una hija de 16 meses, Aurelia, y está esperando su segundo hijo.

Los compañeros de banda de Parker, Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness y Nathan Sykes han sido “increíblemente solidarios”, según Parker.

La banda The Wanted estuvo activa de 2009 al 2014, cuando decidieron darse un descanso indefinido/Foto: The world news platform

Otros mensajes de apoyo incluyen a la ex nadadora olímpica Rebecca Adlington, quien escribió: "Enviando tanto amor y apoyo siempre", en un comentario en su publicación de Instagram.

Liam Payne, anteriormente de One Direction, dijo: "Te envío amor en este momento realmente difícil". ¿Eres fan de Tom Parker?, ¿Crees que el cantante debería disfrutar sus últimos meses de vida?