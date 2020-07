Tom Morello de Rage Against the Machine lanza canción de PROTESTA contra policía

Tom Morello de Rage Against the Machine, continúa luchando contra el poder con una nueva canción de protesta que condena la brutalidad policial, el racismo y la transfobia.

El jueves, Tom Morello lanzó "Stand Up", una colaboración con el productor Bloody Beetroots, la cantante y activista de derechos transgénero, Shea Diamond, y el líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds.

“Cuando llame a la policía, ¿me matarán? / ¿Te matarán? [...] Cuando llame a la policía, ¿me protegerán simplemente porque yo también soy de piel blanca?".

Según Pitchfork, las ganancias del single beneficiarán al NAACP, el Campamento Know Your Rights, el Centro de Derecho de la Pobreza del Sur y el Instituto Marsha P. Johnson.

Tom Morello crea "Stand Up" por BLM

En una declaración escrita en su cuenta oficial de Instagram, Tom Morello, músico y politólogo integrante de Rage Againts the Machine compartió algunas de sus experiencias personales con el racismo, así como sus pensamientos sobre el movimiento Black Lives Matter.

Tom Morello se une a diversas protestas contra el racismo tras muerte de George Floyd

"Crecí en la pequeña y conservadora ciudad de Libertyville, Illinois, blanca como el lirio", dijo Tom Morello. “Cuando era niño, alguien colgaba una soga en el garaje de mi familia, ocasionalmente llamaban palabras N, etc., etc. El 6 de junio de este año, hubo una concentración y marcha de Black Lives Matter en esa misma ciudad que atrajo más de 1,000 personas".

"Parece que los tiempos están cambiando. Esa noche me inspiré tanto que contacté a Dan de Imagine Dragons, The Bloody Beetroots y yo. Evocamos una canción y en 24 horas Dan envió una voz completa. Tenemos a Shea Diamond, una mujer transgénero negra con una larga historia de activismo, en la pista y la coalición se completó”.

Shea Diamond, que canta en la pista sobre ser juzgada "como si fuera solo mi género" cuando es "un alma viviente" con su "propia agenda", elogió a sus colaboradores por poner "la 'a' en aliada" mientras señalaba que otros practican solo actos de solidaridad “a nivel superficial” con la comunidad LGBTQ +.

"Cuando escucho a la gente hablar de ser aliados de la comunidad LGBTQ +, principalmente de la comunidad negra y trans, es casi ridículo", dijo Shea Diamond en el comunicado a Variety. “Los vemos sacar provecho de nuestro dolor, convirtiendo estos puestos de solidaridad a nivel superficial, especialmente en la música".

"Cuando pienso en Black Lives Matter y Trans Lives Matter, no puedes ver ninguna representación de colaboraciones; muchos nunca compartirían una publicación, y mucho menos hacer una canción juntos. Entonces, cuando escuché que Dan Reynolds me quería en su canción, casi me volteo [...] Este es un momento de orgullo en la historia de la música".