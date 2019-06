Tom Holland y su nuevo y más grande SPOILER de Spider-man Far From Home

El actor Tom Holland que es el actor principal en la cinta de “Spider-Man: Far From Home”, ya es conocido soltar spoilers de las películas en que actúa y en esta ocasión ha sorprendido al revelar un secreto de su reciente cinta.

Se trata de un detalle fundamental de la película “Spider-Man: Far From Home”, que realmente se anticipa de que si no quieres arruinar la trama de la película, es importante que no sigas leyendo, pero si te da lo mismo, adelante.

Fue durante una entrevista en el famoso programa “The Graham Norton Show”, que Tom Holland ha revelado uno de los elementos fundamentales en los que está basada la nueva trama.

¡Cuidado! Lo siguiente es un spoiler de Spider-Man: Far From Home

Los descuidos ya han llegado a ser parte de la personalidad del actor que da vida al súper héroe arácnido, Tom Holland. Su constante indiscreción con respecto a las películas en las que colabora, ya lo ha caracterizado como el principal liberador de spoilers.

Fue durante su visita al famoso programa de Reino Unido, que Tom Holland ha revelado un spoiler más del próximo estreno de Universo Marvel, lo cual hizo estallar de furia a todos aquellos que ansían el lanzamiento.

Y es que al parecer el joven actor ha destapado un spoiler, que si bien es cierto es parte de la anterior entrega “Avengers: Endgame”, este “secreto” tiene que ver directamente con la entrega de la película “Spider-Man: Far From Home”.

En la plática que tuvo con el presentador, Tom Holland descifró lo que podría ser el génesis del nuevo filme, pues explicó en que se basa el desarrollo de Spider-Man: Far From Home.

"La película tiene que lidiar con las secuelas que dejó la muerte de Tony Stark. Lo siento si alguien no la ha visto pero si es el caso, entonces vives bajo una roca, para ser honesto". Comentó el actor.

Endgame que se estrenó en abril de 2019 se ha convertido en la segunda película más taquillera de la historia y está a punto de convertirse en la primera, aun así hay miles de personas que aún no la han visto, por lo que su descuido cayó mal en muchos.