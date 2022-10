Tom Holland y Zendaya enamorados enloquecen París desde el museo de Louvre

El actor de Crowded Room y la estrella de Euphoria, ambos de 26 años, fueron vistos recorriendo el famoso museo del Louvre en París el viernes 7 de octubre. Mientras un guía local señalaba las conocidas obras de arte, la pareja se tomó dulcemente de la mano.

Durante la salida, Zendaya se veía elegante con un vestido azul con botones y el cabello recogido en un elegante moño. Holland, por su parte, se puso una camisa a rayas en blanco y negro y pantalones a juego.

Los actores de Spider-Man: No Way Home han estado vinculados desde julio de 2021, luego de conectarse en el set de su primera película de Spider-Man dos años antes. Desde entonces, su romance no ha dejado de florecer.

Los romanticos Tom Holland y Zendaya

Zendaya y Tom Holland en el museo de Louvre

“Zendaya y Tom están en el mejor lugar en el que podrían estar en este momento”, dijo una fuente en exclusiva a Us Weekly en diciembre de 2021. “Hacer pública su relación los ha hecho aún más fuertes y confiados en su relación”.

La fuente señaló: “Todavía están en la nueva fase del amor y quieren pasar cada momento juntos, lo que funciona muy bien porque han estado filmando, viajando y presionando juntos. Él la adora y ella piensa que él es muy inteligente y divertido… Parecen estar juntos durante mucho tiempo”.

Si bien la pareja ha mantenido su romance relativamente privado, no pueden evitar elogiarse mutuamente como compañeros actores.

Un romance muy reservado

¡Que bonito es lo bonito!#Zendaya y #TomHolland fueron fotografiados juntos y agarrados de la mano, mientras visitaban el museo de #Louvre en Paris pic.twitter.com/LMqTXeVsgL — Superocho�� (@super_ocho8) October 9, 2022

“Obviamente, hay muchas cosas que aprecio”, dijo Zendaya a InStyle en una entrevista publicada el año pasado. “Como actor, aprecio que realmente ame ser Spider-Man. Es mucha presión: asumes el papel de un superhéroe dondequiera que vayas. Para el niño pequeño que pasa, eres Spider-Man. Creo que lo manejó muy bien. Al verlo en el trabajo, aunque no es Virgo, es un perfeccionista”.

Ella agregó en ese momento: “Nuestro director me permitió venir todos los días [del rodaje]. Y fue genial ver cómo [Tom] se preocupa tanto por su trabajo y por hacerlo bien. Lo vi hacer una escena de pelea todo el día, lo cual es agotador. Hacía un movimiento, volvía a los monitores, lo miraba y decía: 'Puedo hacerlo mejor'. Yo decía: 'Amigo, lo entendiste'. Pero él quiere que seamos perfectos, y Realmente aprecio eso."

Tanto el nativo de Inglaterra como el alumno de Shake It Up han estado ocupados con compromisos de trabajo en todo el mundo, y su cita del viernes marcó una rara salida juntos. Mientras Holland filmaba The Crowded Room en la ciudad de Nueva York, Zendaya estuvo en Europa filmando Dune 2.

Como resultado de su cronograma de filmación, la estrella de Uncharted tampoco pudo apoyar su amor en los Premios Emmy el mes pasado cuando ganó Mejor actriz principal en una serie dramática por su papel en Euphoria.

“Bueno, no tuve que enviarle un mensaje de texto a mi mamá, [Claire Stoermer, cuando gané] porque mi mamá ya estaba allí, está aquí esta noche, lo cual es muy especial. Y le envié un mensaje de texto a mi novio”, le dijo la alumna de Disney Channel a E! Noticias en septiembre después de la entrega de premios.

