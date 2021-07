Desde hace unos días, Tom Holland y Zenayda son tapa de los medios luego de haber sido fotografiados besándose en el Audi del actor. Los dos protagonistas de “Spider-Man” ya tenían vínculos sentimentales, pero ahora ambos lo “confirmaron” con gestos afectivos.

Sin embargo, tal parece que las muestras de amor ya se confirmaban mucho antes de estas fotos. No solo con declaraciones de Tom Holland diciendo que Zendaya era su crush de chico, sino también por la forma de vestir a los eventos que asistían juntos.

Durante las últimas horas, se hizo viral una serie de fotografías donde Tom Holland y Zendaya, famosos por sus papeles como Peter Parker y Mary Jane en “Spider-Man” respectivamente, lucen vestimentas semejantes.

¿Cuáles han sido los outfits de Zendaya y Tom Holland?

Tom Holland y Zendaya demuestran su amor combinando su forma de vestir.

Por un lado, Zendaya usa campera de jean, playera básica en color blanco y pantalones sueltos a cuadros; Holland en un evento de Marvel y ella caminando por la calle. Posteriormente, pantalón y zapatos negros, con camisa o saco a cuadros en color gris; los dos, en la avant premier del film “Spider-Man: Far From Home”.

Gracias a los fans también se pudo apreciar otro conjunto de ropa que, si bien no son idénticos, sí mantienen una misma gama de colores en marrón y mostaza. Ella en una blusa extravagante, con un pantalón encuerado; y él, mucho más sencillo, con una playera y un pantalón a cuadros.

¿Desde cuando existe la relación entre Tom Holland y Zendaya?

Tom Holland y Zendaya demuestran su amor combinando su forma de vestir.

Siempre existieron rumores de una posible relación entre Zendaya y Tom Holland, más allá de amigos. Se conocieron en “Spider-Man: Homecoming” y volvieron a trabajr juntos en “Spider-Man: Far From Home”. Pero fue hasta el rodaje de la tercera “Spider-Man: No Way Home” en la que, al parecer, surgió el amor entre sus protagonistas.

No cabe duda la existencia de muchas señales que demuestran que Tom Holland y Zendaya se querían desde hace tiempo. Ahora las fotografías en público, a los besos, visitando a la madre de la actriz y cenando en un restaurante tailandés, confirman lo que muchos fans querían, que el romance de Peter Parker y Mary Jane traspasara la pantalla grande.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.