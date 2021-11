Tom Holland y Zendaya confirman su relación tras cinco meses de rumores

Esta semana sin duda le pertenece a Spider-Man, pues tras la salida del segundo tráiler de No Way Home, cientos de rumores han surgido, siendo algunos desmentidos y otros confirmados, el más reciente por parte del protagonista de la saga, Tom Holland.

Desde el lanzamiento de Spider-Man: Far from home, se especuló que Tom Holland y Zendaya estaban teniendo un romance que superaba el que aparentemente tienen en las películas, y aunque habían sido captados en actitudes muy románticas, nunca se confirmó que tuvieran una relación… hasta ahora.

Mientras otro Spider-Man como Tobey Maguire insultando a paparazzis se hace viral, Tom Holland hace lo propio confirmando finalmente su relación con Zendaya, enloqueciendo a los fans de Marvel.

Tom Holland y Zendaya confirman oficialmente su relación

Tras meses de especulación, el actor confirmó su relación en una entrevista

Gracias a una entrevista con la Revista GQ se reveló finalmente la relación amorosa de cinco meses que tienen Zendaya y Tom Holland, misma que había sido rumorada pero ninguno de los dos habló al respecto, y los fans de ambos no pudieron contener su emoción por la revelación.

De lo que si habló el joven actor es de que una de las desventajas de su fama es que su privacidad ya no está realmente bajo su control, por lo que no querían exponer más su vida íntima, e incluso declaró que no querían revelar su romance al mundo, sin embargo la presión les hizo sentir como si les hubieran robado un poco su privacidad.

¿Cuánto tiempo llevan Tom Holland y Zendaya?

¿Veremos más amor entre Peter y MJ?

Como te informamos en La Verdad Noticias, en meses anteriores los protagonistas de Spider-Man revelaron su romance a todo el mundo al ser captados dentro de un auto besándose, sin embargo no hubo comentarios posteriores por parte de ninguno, por lo que la noticia se mantuvo en incógnita.

Por otro lado, muchos fans no se sorprendieron por la noticia, pues Tom Holland no es conocido por su sutileza, y en más de una ocasión dio pistas sobre su relación con la actriz, y ahora ya son una pareja de manera oficial, por lo que podríamos ver una entrevista muy pronto donde hablen de su romance.

